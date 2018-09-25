Исторический день: как в Екатеринбурге поменяли власть

Александр Комаров, , 22:15 — REGNUM

День 25 сентября 2018 года можно смело назвать историческим для Екатеринбурга. Впервые за последние 25 лет город возглавил человек, которого активно поддерживал и продвигал губернатор. Глава Свердловской области Евгений Куйвашев добился того, чего не могли сделать его предшественники — встроил столицу Среднего Урала в областную вертикаль.

Конец интриг

То, что Екатеринбург возглавит вице-губернатор Александр Высокинский, было понятно за несколько дней до решающего голосования. Он был среди тех, кто рекомендован конкурсной комиссией, именно ему отдать голоса призывал депутатов Евгений Куйвашев. А 19 сентября его кандидатуру согласовал генсовет «Единой России».

Впрочем, некоторая доля интриги была. Конкурсная комиссия предложила депутатам думы рассмотреть не только троих рекомендованных кандидатов на пост главы города, но и всех 19 претендентов. Среди них был и первый вице-мэр Алексей Кожемяко, которого продвигали представители так называемой городской команды. 5 сентября глава горизбиркома Илья Захаров не стал поднимать руку в поддержку Кожемяко. Последствия сказались 9 сентября. Ему не дали ключи от зала для брифингов, а после окончания голосования в избиркоме отключили интернет. Связь была восстановлена только после вмешательства представителей ФСБ.

На следующий день после выборов местные наблюдатели лихорадочно подсчитывали, сколько мест в думе займут потенциальные сторонники Высокинского, а сколько — представители городской команды, которые бы поддержали Алексея Кожемяко. При этом хотя «Единая Россия» получила больше половины мест, это как бы и не считалось — среди избранных от неё депутатов было немало тех, кого принято считать людьми городской команды.

Видимость интриги была практически до конца предыдущей недели. Но затем стало известно: депутаты от таких партий, как «Единая Россия», ЛДПР, КПРФ, «Справедливая Россия» и даже «Яблоко» успешно договорились поддержать одного единственного кандидата. Этим кандидатом был Александр Высокинский.

На прошедшем 25 сентября заседании гордумы первым рассмотрели вопрос о председателе. Единогласно был избран Игорь Володин. Его заместителем с такой же оглушительной поддержкой стал Виктор Тестов.

Вопрос о мэре оставили на сладкое. Председатель свердловского облизбиркома Валерий Чайников представил думе 19 кандидатов. А затем по предложению одного из депутатов дума постановила — рассмотреть только тех претендентов, которых рекомендует конкурсная комиссия. Шансы Алексея Кожемяко получить в свою поддержку часть голосов депутатов окончательно испарились.

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А затем было голосование. Все как один депутаты поддержали одного человека. Мэром стал Александр Высокинский.

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Город встроен в вертикаль

После голосования приятный сюрприз получил теперь уже бывший глава администрации Александр Якоб. Губернатор Евгений Куйвашев объявил о присвоении ему звания «Почётный гражданин Свердловской области». Отметим, случаев, когда губернаторы приходили в городскую думу с поздравлениями, современная история уральской политики не припомнит. Но теперь традиция нарушена. Глава региона не только поздравил Якоба, но и высказал слова поздравления новому мэру, а также самые тёплые слова в адрес депутатов. И выразил готовность помогать Екатеринбургу.

А ближе к вечеру стало известно, что Александр Высокинский включён в состав правительства Свердловской области. Указ об этом подписал губернатор. Мэр Екатеринбурга будет в правительстве с правом совещательного голоса.

По сути, губернатору Куйвашеву удалось сделать то, о чём наверняка мечтали его предшественники — встроить столицу Среднего Урала в областную вертикаль власти. Высокинский называет себя человеком из команды бывшего мэра Аркадия Чернецкого. Не удивительно, работе в администрации города он отдал 16 лет, и половину этого срока в должности вице-мэра. Но уже можно предположить, что конфликты между городом и областью остались в прошлом.

На благо ли это Екатеринбургу? В разгар конфликта между прежним мэром Аркадием Чернецким и теперь уже девять лет как бывшим губернатором Эдуардом Росселем первый опасался, что область запустит руку в карман города. В итоге развитие областного центра затормозится. Кстати, в 1990-е и начале 2000-х Екатеринбург активно развивался и по многим показателям обогнал своих соседей, в частности, Пермь. Возможно, благодаря тому, что власти города отстаивали его интересы.

Что будет сейчас? Губернатор Евгений Куйвашев обещает, что будет помогать Екатеринбургу. Также впереди празднование 300-летия города, указ о котором ранее подписал президент Владимир Путин. То есть в ближайшую пятилетку город точно будет развиваться, под подготовку к юбилею наверняка выделят деньги.

Также не исключено, что в 2025 году Екатеринбург примет Всемирную универсальную выставку «ЭКСПО». Если это так и окажется, то денег в городе станет заметно больше. Построят новые районы, вторую ветку метрополитена.

Но пока об этом говорить рано. Город, в котором пройдёт «ЭКСПО-2025», назовут в ноябре на ассамблее Международного бюро выставок. В 2013 году Екатеринбург оказался на втором месте по количеству поданных голосов, уступив Дубаю. Какой расклад будет в ноябре 2018-го? Скоро узнаем…

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