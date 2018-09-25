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Жители Дзержинска подписали обращение против пенсионной реформы

Политика

В ходе акции общероссийского движения «Суть времени» собрано более 1 млн подписей

Дзержинск, Нижегородская область, 25 сентября 2018, 21:21 — REGNUM  Подписи под обращением против пенсионной реформы поставили около 7 тыс. жителей Дзержинска. Сегодня, 25 сентября, подписи дзержинцев были вместе с 1 млн подписей, собранных в регионах страны, переданы в администрацию президента РФ активистами движения «Суть времени».

Сбор подписей проводился в 60 регионах России, причем сбором занимались энтузиасты на добровольной основе в свободное от работы время.

Общее число граждан, не поддерживающих изменения пенсионного законодательства и поставивших свои подписи под обращением по всей стране, составило 1 041 639 человек.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, подписавшиеся призвали президента категорически отвергнуть пенсионную реформу, отправить в отставку правительство, вернуть государственную политику страны к определенным Конституцией принципам социального государства, предъявить народу принципиально новую социально-консервативную стратегию и сформировать правительство народного доверия.

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