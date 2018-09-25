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Пушилин: все штрафы министерства доходов будут заморожены

Политика

По каждому случаю будет проведена проверка

Донецк, 25 сентября 2018, 21:10 — REGNUM  Правительство Донецкой Народной Республики (ДНР) ввело временный запрет на взыскание штрафов, назначенных министерством доходов и сборов республики, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин, сообщает 26 сентября «Донецкое агентство новостей».

По его словам, мораторий вводится на весь период существования республики с 2014 года. По каждому случаю штрафа будет проведен отдельный анализ, заявил Пушилин. Он добавил, что из-за действий министерства некоторые предприятия не смогли выплатить штрафы и закрылись.

Напомним, после смерти главы ДНР Александра Захарченко глава министерства доходов Александр Тимофеев был снят с должности и обвинен в злоупотреблении положением.

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