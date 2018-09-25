Захарова прокомментировала речь Трампа в ООН

Москва, , 20:58 — REGNUM Официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова прокомментировала выступление президента США Дональда Трампа на сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединённых Наций. Соответствующее сообщение она опубликовала сегодня, 25 сентября, на своей странице в социальной сети Facebook.

По мнению Захаровой, в выступлении Трампа «красной нитью» прошли две темы — необходимость защиты собственного суверенитета и безальтернативность отстаивания национальных интересов. При этом представитель МИД РФ подчеркнула, что это касалось не только США, но и всех стран мира.

При этом Захарова отметила, что Трамп практически ничего не говорил о России, видимо, чтобы «всуе не упоминать».

«Сказал только, что Германия должна срочно переориентироваться на другие энергетические возможности, иначе будет зависеть от России. На этих словах делегация ФРГ захихикала», — пишет Захарова.

Напомним, сегодня Трамп выступал на сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Свою речь он, как обычно, начал с похвалы самому себе — якобы его администрация сделала для США больше, чем все предыдущие администрации за всю историю США. Представители других стран встретили такое заявление дружным хохотом. Трамп особо не смутился и продолжил в том же духе.