В Армении появился ещё один бывший высокопоставленный обвиняемый

Ереван, , 20:18 — REGNUM Бывший командующий войсками полиции Армении, бывший заместитель начальника полиции Армении, генерал-лейтенант полиции Левон Ераносян подозревается в превышении должностных полномочий в дни массовых акций протеста, которые возглавил нынешний премьер-министр Никол Пашинян.

Речь идет о применении полицией спецсредсв, в частности светошумовых гранат, против участников митингов 16 апреля на проспекте Баграмяна и 22 апреля на улице Арцаха в Ереване.

По словам адвоката Ероносяна, генерал-лейтенанту предъявлено обвинение, однако Ераносян не признал себя виновным и отказался от дачи показаний. Ераносян, по словам адвоката, утверждает, что действовал в пределах своих полномочий. В качестве меры пресечения в отношении него избрана подписка о невыезде.

На вопрос, получил ли Ераносян приказ или сам принял решение о применении спецсредств, адвокат Ераносяна Тигран Сафарян в эфире «Радио Азатутюн» ответил: «Согласно законодательству Армении, не обязательно, чтобы служащий полиции применил специальные средства или оружие по приказу. Есть предусловия для использования этих средств, и если эти условия удовлетворяются, то служащий полиции может применить их без приказа».

На вопрос, выполнил ли Ераносян действия, предусмотренные законом «О полиции», которые обязательны для применения спецсредств, адвокат ответил: «Ераносян лично вряд ли выполнил, но полиция выполнила, как это видно на видеозаписях».

Левон Ераносян был освобожден от должности командующего войсками полиции в мае 2018 года, согласно указу президента Армении Армена Саркисяна.

Несколько месяцев назад полиция в ответ на запрос армянских СМИ сообщила, что спецсресдтва применялись для разгона акций протеста, начиная с 13 апреля. В целом, было применено 11 спецсредств.

По данным полиции, 16 апреля на проспекте Баграмяна в Ереване были применены 4 светошумовые гранаты типа «Заря-2», 2 светошумовые гранаты (40 мм) типа «Свириль» (АС3−40).

22 апреля на улице Арцаха были применены 5 светошумовых гранат типа «Заря-2».

Полиция отметила, что в общей сложности ранения получили 26 служащих полиции.

Вследствие использованных в те дни спецсресдтв в больницы были доставлены более 60 граждан.

16 апреля травму получил также возглавлявший протесты Никол Пашинян. Он в тот день хотел войти в здание Национального собрания, полицейские согласились позволить войти лишь ему и трем другим депутатам. Пашинян попытался перебраться через колючую проволоку к полицейскому кордону. Полицейские воспрепятствовали ему и следовавшим за ним демонстрантам, за чем последовала стычка, после чего полиция применила спецсредства. Пашинян и трое полицейских с ранениями были доставлены в медицинский центр «Наири».

22 апреля на улице Арцаха полиция удалила с территории депутатов Национального собрания Никола Пашиняна, Сасуна Микаеляна и Арарата Мирзояна, после чего с применением спецсредств попыталась разогнать акцию протеста, подвергнув приводу десятки демонстрантов. Спустя несколько часов было сообщено об аресте трех оппозиционных депутатов, в том числе нынешнего премьер-министра Никола Пашиняна.

После смены власти в Армении в мае 2018 года, когда после массовых акций протеста подал в отставку премьер-министр Армении Серж Саргсян, фигурантами разных уголовных дел стали экс-президент Армении Роберт Кочарян, экс-премьер-министр и спикер парламента Овик Абрамян, экс-министр обороны Микаэл Арутюнян, бывший вице-премьер Армен Геворгян, глава службы государственной охраны Вачаган Казарян, депутат парламента и бывший заместитель министра обороны Манвел Григорян.