В ближайшее время миротворцев в Донбассе не будет — эксперт

Киев, , 20:18 — REGNUM «Российская Федерация заблокирует в Совете Безопасности ООН ввод на Украину миротворческой миссии ООН». Об этом 25 сентября во время подхода к прессе заявил экс-глава службы безопасности Украины, экс-секретарь Совета национальной безопасности и обороны Евгений Марчук.

«Было бы очень хорошо, если бы было принято решение. Понятно, что многое будет зависеть от России. Россия будет блокировать. Она постоянный член Совета Безопасности и довольно негативно относится к этому. Помним заявления Лаврова и Путина относительно миротворцев. В одном из выступлений Лавров заявил, что мы не допустим, чтобы Донбасс был взят Украиной с помощью военного контингента ООН. Это говорят не рядовые из ОРДЛО, это говорит министр иностранных дел. Откровенно говоря, у меня небольшая надежда, что сейчас удастся принять решение из-за позиции России», — сказал Марчук.

По его словам, Украина ещё не обеспечила присутствие военно-морских сил ВСУ в Азовском море. Марчук напомнил, что в Азовское море зашли поисково-спасательное судно A500 «Донбасс» и морской буксир A830 «Корец».

"Сейчас там до военно-морского присутствия далеко. Это не боевые корабли, это корабли, которым по 50 лет отроду. Это даже не военные корабли, это корабли вспомогательного флота. Но это хорошо, что это сделали. Военных нужно всячески похвалить за риск, за мужество, за выдержку, потому что как могло быть, один всевышний знает», — добавил Марчук.

Он сообщил, что «Россия пытается заблокировать разрыв Украиной договора о совместном использовании Азовского моря».

«Относительно Азовского моря вы знаете, что есть предложение приостановить действие договора. Он был подписан в декабре 2003 года, а ратифицирован в апреле 2004 года вместе с договором о государственной границе… Украина в феврале этого года подала в ООН жалобу на Россию в связи с ее противоправными действиями в Азовском море. После подачи этой жалобы был создан трибунал, который рассмотрит жалобу Украины… Россия подала опровержение на рассмотрение украинской жалобы этим трибуналом. Согласно статуту, трибунал должен сначала рассмотреть опровержение РФ. А это 12−15 месяцев, как говорит наш МИД», — пояснил Марчук.

Эксперт также напомнил, что договор между Украиной и Россией о совместном использовании Азовского моря предусматривает решение споров исключительно на межгосударственном уровне.

«Какой главный аргумент России, который базируется на нашей слабости? В договоре о совместном использовании Азовского моря в преамбуле есть ссылка на «Большой договор» и договор о границе. Но там нет ни единого слова о международном морском праве. Сейчас Россия в своей жалобе в этот трибунал, исходя из текста договора, утверждает, что согласно подписанным соглашениям Азовское море и Керченский пролив — внутреннее море двух стран. Есть статья, согласно которой все споры и разные недопонимания будут решаться исключительно в результате переговоров сторон», — подытожил Марчук.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 сентября президент Украины Петр Порошенко назвал «очковтирательством» предложение президента России Владимира Путина касательно введения миротворцев на Донбасс.

Напомним, 23 сентября украинские военные корабли поисково-спасательное судно A500 «Донбасс» и морской буксир A830 «Корец» прошли мост, соединяющий Таманский полуостров и оккупированный Крым («Крымский мост»). Ранее из порта Бердянска для встречи поисково-спасательного судна A500 «Донбасс» и морского буксира A830 «Корец» в направлении Керченской переправы отправились малые бронированные артиллерийские катера P177 «Кременчуг» и P178 «Лубны». 22 сентября в погрануправлении ФСБ по Крыму заявили, что два корабля военно-морских сил Украины вошли в «исключительную экономическую зону России», в связи с чем их «сопровождают корабли береговой охраны Пограничной службы ФСБ РФ».