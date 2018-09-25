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Туск: Несмотря на «агрессию» России, Киев показывает впечатляющий прогресс

Политика

ЕС будет по-прежнему помогать Украине

Туск: Несмотря на «агрессию» России, Киев показывает впечатляющий прогресс
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Туск. О России или плохо, или ничего

Брюссель, 25 сентября 2018, 20:05 — REGNUM  Председатель Европейского совета Дональд Туск высоко оценил 25 сентября успехи украинских властей.

С таким заявлением он выступил на своей странице в Twitter.

«Несмотря на войну и российскую агрессию, Украина демонстрирует впечатляющий прогресс, как в области экономики, так и в области политики», — подчеркнул он.

«ЕС продолжит нашу поддержку», — добавил он.

Напомним, ранее украинский государственный комитет статистики сообщил, что уровень безработицы среди экономически активного населения Украины во втором квартале 2018 года составил 8,3%, что составило 1,5 млн человек.

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