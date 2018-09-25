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СМИ: Эрдоган ушел во время выступления Трампа по весомой причине

Политика

Президент Турции перешел в другое помещение для подготовки к своему выступлению

Нью-Йорк, США, 25 сентября 2018, 20:05 — REGNUM  Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вышел из зала заседаний 73-й сессии Генассамблеи ООН в ходе выступления Дональда Трампа для подготовки к своему выступлению, заявил 25 сентября представитель официальной турецкой государственной газеты Sabah Рагип Сойлу в своем Twitter.

По его словам, выход Эрдогана из зала заседаний во время речи Трампа не был демонстративным. Причина состоит в том, что после президента США должен был выступать президент Турции, и поэтому Реджеп Тайип Эрдоган перешел в другое помещение, из которого и вышел к трибуне Генассамблеи.

«Уход Эрдогана из зала заседания во время выступления Трампа, — это неправда. Он просто перешел в другое помещение для выхода к трибуне, так как должен был выступить после Трампа», — написал Рагип Сойлу.

Ранее СМИ сообщили, что Эрдоган ушел из зала заседания Генассамблеи ООН при выступлении президента США Дональда Трампа.

Читайте ранее в этом сюжете: Эрдоган покинул зал Генассамблеи ООН во время выступления Трампа

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Турция и США
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