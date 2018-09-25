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МИД России: Санкции США ведут к ухудшению ситуации в Венесуэле

Политика

В российском МИД прокомментировали новые санкции США против членов правительства Венесуэлы

МИД России: Санкции США ведут к ухудшению ситуации в Венесуэле
Joka Madruga
Николас Мадуро после победы на президентских выборах в Венесуэле

Москва, 25 сентября 2018, 19:59 — REGNUM  Москва категорически не приемлет практику Вашингтона по оказанию санкционного давления как на Венесуэлу и её политических деятелей, так и на любые другие суверенные государства. Об этом заявил 25 сентября глава латиноамериканского департамента МИД России Александр Щетинин, комментируя новые американские санкции против Каракаса.

По его словам, российская сторона убеждена, что подобные действия ни в коей мере не способствует решению задач, которые стоят сегодня перед Венесуэлой, а, напротив, ведут к ухудшению ситуации в стране.

Напомним, министерство финансов США сегодня сообщило о расширении санкций в отношении Венесуэлы. В чёрный список Вашингтона были дополнительно включены вице-президент Венесуэлы Дельси Родригес, министр обороны страны Владимир Падрино Лопес, а также супруга президента Николаса Мадуро Силия Флорес.

Читайте ранее в этом сюжете: США ввели санкции против вице-президента и министра обороны Венесуэлы

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Санкции США против Венесуэлы
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