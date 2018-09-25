Госдеп США поддержал стремление украинских раскольников к автокефалии

Вашингтон, , 19:46 — REGNUM США поддерживают предоставление автокефалии неканонической Украинской православной церкви Киевского патриархата. Об этом говорится в распространённом 25 сентября заявлении официального представителя госдепартамента США Хизер Науэрт.

«Соединённые Штаты уважают возможность православных религиозных лидеров и верующих на Украине следовать путём автокефалии в соответствии со своими убеждениями», — заявила Хизер Науэрт.

Она также отметила, что Вашингтон уважает Константинопольского патриарха Варфоломея «как голос религиозной терпимости и межконфессионального диалога».

«Соединенные Штаты решительно поддерживают свободу вероисповедания, в том числе свободу членов групп управлять своей религией в соответствии со своими убеждениями и свободно исповедовать свою религию без вмешательства правительства», — заключила представитель госдепартамента.

Следует отметить, что сам запрос в Константинопольский патриархат на предоставление автокефалии украинским раскольникам стал следствием вмешательства государства в церковные дела, поскольку был инициирован президентом Украины Петром Порошенко, активно использующим тему православной церкви в своей предвыборной кампании.

Украинская православная церковь Московского патриархата расценила последующее решение патриарха Варфоломея о назначении своих экзархов в Киеве как вторжение на каноническую территорию другой поместной церкви. Русская православная церковь объявила о выходе из структур, в которых председательствуют представители Константинопольского патриархата, а также о прекращении поминовения патриарха Варфоломея во время богослужений.