Из-за приостановки учений с Сеулом ослабла обороноспособность США

Вашингтон, , 19:46 — REGNUM Из-за решения администрации США приостановить совместные военные учения с вооруженными силами Южной Кореи боеспособность США «немного» ослабла, заявил 25 сентября претендент на пост следующего командующего контингентом американских войск на Корейском полуостров Роберт Абрамс, сообщает британское агентство Reuters.

Такое решение президент страны Дональд Трамп принял после беспрецедентного саммита с северокорейским лидером Ким Чен Ыном.

«Приостановка учений, которые должны были состояться в августе и сентябре, я бы сказал, была предусмотренным риском, если мы прилагаем усилия для изменения отношений с КНДР», — отметил он.

«Я считаю, что имело место определенное ослабление боеспособности контингента», — добавил он.

Напомним, в конце августа глава оборонного ведомства США Джеймс Мэттис заявил, что США не планируют в дальнейшем приостанавливать военные учения с армией Южной Кореи.