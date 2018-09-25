Вторник, 25 Сентября 2018 года
20:58:26 МСК

Священный Синод УПЦ призвал Раду не принимать антицерковные законы

Политика

Они разделят общество на «своих» и «чужих»

Священный Синод УПЦ призвал Раду не принимать антицерковные законы
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Символ веры по-украински

Киев, 25 сентября 2018, 19:40 — REGNUM  Верховной раде следует отказаться от антицерковных законопроектов, объявил Священный Синод Украинской православной церкви (УПЦ) Московского патриархата (МП), сообщает 25 сентября УНИАН.

Согласно сообщению, Синод призвал отказаться от рассмотрения трех антицерковных законов, поскольку их цель — «юридическая ликвидация УПЦ МП» путем «рейдерского захвата через смену названия». Синод отметил: изменение название УПЦ МП является незаконным и считается вмешательством во внутренние дела церкви. Также Синод подчеркнул, что законы, в случае их принятия, разделят граждан Украины на «своих» и «чужих».

Напомним, Киев планирует получить автокефалию для Украины, что станет расколом для православной церкви.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Религиозные конфликты на Украине
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить