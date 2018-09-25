Священный Синод УПЦ призвал Раду не принимать антицерковные законы

Киев, , 19:40 — REGNUM Верховной раде следует отказаться от антицерковных законопроектов, объявил Священный Синод Украинской православной церкви (УПЦ) Московского патриархата (МП), сообщает 25 сентября УНИАН.

Согласно сообщению, Синод призвал отказаться от рассмотрения трех антицерковных законов, поскольку их цель — «юридическая ликвидация УПЦ МП» путем «рейдерского захвата через смену названия». Синод отметил: изменение название УПЦ МП является незаконным и считается вмешательством во внутренние дела церкви. Также Синод подчеркнул, что законы, в случае их принятия, разделят граждан Украины на «своих» и «чужих».

Напомним, Киев планирует получить автокефалию для Украины, что станет расколом для православной церкви.