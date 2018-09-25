В Москве прошел президиум генерального совета партии «Единая Россия»

Москва, , 19:27 — REGNUM По итогам выборов по партийным спискам в заксобрания и на уровне административных центров «Единая Россия» получила 48%, по одномандатным избирательным округам — 72%. Об этом заявил секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак на заседании президиума Генерального Совета партии.

«Многочисленные эксперты в этом избирательном цикле прогнозировали нашей партии результат в пределах 30%. По итогам выборов по партийным спискам в законодательные собрания и на уровне административных центров партия получила 48%, по одномандатным избирательным округам — 72%. «Единая Россия» в среднем по стране на всех уровнях выборов показала результат в 60,03% голосов. Из 16 кампаний по выборам в законодательные собрания в 13 регионах «Единая Россия» — на первом месте», — сказал Андрей Турчак.

Так, в Кемеровской области у партии 89% мандатов, Республике Калмыкии — 77,8% мандатов, Ростовской области — 76,7% мандатов, Башкортостане — 72,7%, Ярославской области — 64%, Республики Якутия — 65,7% (с учетом трех депутатов-самовыдвиженцев, вошедших в нашу фракцию «Единой России»), Республики Бурятия — 62,1%, Владимирской области — 63,1%, Ненецком автономном округе — 57,8, Ивановской области — 57,7%, Смоленской области — 54,1%, Архангельской области — 55,3%.

Андрей Турчак отметил, что в Ульяновской области, где партия не смогла стать первой, у нее 47,2% мандатов, с учетом вхождения во фракцию трех депутатов обеспечено большинство — 55,5%. «Такая же ситуация в Забайкальском крае — здесь партия получила 42% мандатов, а с учетом блокирования фракция имеет большинство в Собрании — 52%», — рассказал он.

Секретарь Генсовета «Единой России» напомнил также, что в Иркутской области «Единой России» удалось сохранить контроль над собранием депутатов региона.

Андрей Турчак отдельно указал, что в Хакасии у «Единой России» 40% мандатов, но это единственный субъект РФ, где фракция не имеет большинства в Собрании.

«Тем не менее возглавил Хакасский закс представитель «Единой России» Владимир Штыгашев», — напомнил он.

Таким образом, партии удалось не только в целом сохранить свои позиции, но и в столицах пяти субъектов РФ улучшить результаты в сравнении с предыдущими выборами в административные центры: Волгограде (83% мандатов), Кызыле (76,9% мандатов), Екатеринбурге (52,7% мандатов), Майкопе (63,3% мандатов), Красноярске. «Так, в Красноярске в 2013 году мы получили 12 мандатов из 36. Сегодня мы получили на пять мандатов больше — 17, и с учетом блокировки фракция получила большинство», — рассказал секретарь Генсовета.

Таким образом, «Единая Россия» берет под свой контроль законодательные собрания в регионах. Представители партии уже возглавили законодательные собрания Ростовской, Кемеровской, Ульяновской, Архангельской, Иркутской, Ивановской, Ярославской областей, в республиках Бурятия, Хакасия, Калмыкия, Саха (Якутия) .

Как ранее сообщало ИА REGNUM, единый день голосования прошел 9 сентября 2018 года. Он завершил 84 избирательные кампании в 53 субъектах РФ.

В 26 регионах в Единый день голосования прошли выборы высших должностных лиц, в 16 — депутатов Законодательных собраний, в 12 — депутатов административных центров, в 4 — выборы глав административных центров, а также 15 кампаний по массовым выборам в органы местного самоуправления, в результате которых было замещено 22 500 мандатов.

Также прошли досрочные выборы семи депутатов Госдумы по одномандатным избирательным округам.