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С барского плеча. Береговая охрана США передаст Украине два катера

Политика

Катера проданы Украине по программе реализации лишнего вооружения

С барского плеча. Береговая охрана США передаст Украине два катера
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Украина и США. Военные корабли

Вашингтон, 25 сентября 2018, 19:08 — REGNUM  Служба береговой охраны США торжественно передаст Украине два катера, сообщает 25 сентября телеканал CNN.

По информации телеканала, церемония состоится 27 сентября в Балтиморе с участием вице-адмирала службы береговой охраны Майкла Макаллистера и президента Украины Петра Порошенко.

Телеканал подчеркивает, что Украина получает вооруженные пулеметами катера во время обострения отношений с Россией в акватории Азовского моря.

Стоит отметить, что при этом представитель Пентагона заявил журналистам CNN, что эти два катера проданы Украине по программе реализации Пентагоном техники и вооружения, которые признаны «избыточными».

Как сообщало ИА REGNUM, Киев продолжает заявлять о создании на Азовском море своей военно-морской флотилии. Для этого в акваторию Азовского моря переведены два украинских артиллерийских бронекатера, буксир «Корец» и бывшая плавучая мастерская «Донбасс», переименованная в корабль управления.

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Вооруженные силы Украины
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