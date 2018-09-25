С барского плеча. Береговая охрана США передаст Украине два катера

Вашингтон, , 19:08 — REGNUM Служба береговой охраны США торжественно передаст Украине два катера, сообщает 25 сентября телеканал CNN.

По информации телеканала, церемония состоится 27 сентября в Балтиморе с участием вице-адмирала службы береговой охраны Майкла Макаллистера и президента Украины Петра Порошенко.

Телеканал подчеркивает, что Украина получает вооруженные пулеметами катера во время обострения отношений с Россией в акватории Азовского моря.

Стоит отметить, что при этом представитель Пентагона заявил журналистам CNN, что эти два катера проданы Украине по программе реализации Пентагоном техники и вооружения, которые признаны «избыточными».

Как сообщало ИА REGNUM, Киев продолжает заявлять о создании на Азовском море своей военно-морской флотилии. Для этого в акваторию Азовского моря переведены два украинских артиллерийских бронекатера, буксир «Корец» и бывшая плавучая мастерская «Донбасс», переименованная в корабль управления.