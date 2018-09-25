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Первый день новой думы: фоторепортаж из Екатеринбурга

Политика

Депутаты голосовали единогласно практически по всем вопросам

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Первый день новой думы: фоторепортаж из Екатеринбурга
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Вход в мэрию

Екатеринбург, 25 сентября 2018, 19:19 — REGNUM  В Екатеринбурге сегодня, 25 сентября, прошло первое заседание городской думы седьмого созыва. Депутаты рассмотрели три вопроса, в том числе избрали мэра города.

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Глава Екатеринбурга
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Глава Екатеринбурга
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Мандат
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Мандат
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Депутат
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Депутат
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Идёт первое заседание
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Идёт первое заседание

Заседание запомнится редкостным единодушием депутатов. Хотя они представляют несколько партий, но смогли договориться и все решения принять практически единогласно. Председателем думы стал Игорь Володин, его заместителем — Виктор Тестов. А на пост мэра был избран Александр Высокинский.

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Общее фото
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Общее фото
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Мэр со спикером гордумы и заместителем спикера
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Мэр со спикером гордумы и заместителем спикера
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Теперь уже бывший сити-менеджер Александр Якоб получил почётное звание
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Теперь уже бывший сити-менеджер Александр Якоб получил почётное звание

У думы и мэра впереди пять лет работы. Среди прочего они будут заниматься и подготовкой к 300-летию Екатеринбурга.

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На мэрии — герб РСФСР
Алексей Колчин © ИА REGNUM
На мэрии — герб РСФСР

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regnum author Алексей Колчин
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Выборы главы Екатеринбурга и городской думы
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