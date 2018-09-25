Первый день новой думы: фоторепортаж из Екатеринбурга

Екатеринбург, , 19:19 — REGNUM В Екатеринбурге сегодня, 25 сентября, прошло первое заседание городской думы седьмого созыва. Депутаты рассмотрели три вопроса, в том числе избрали мэра города.

Заседание запомнится редкостным единодушием депутатов. Хотя они представляют несколько партий, но смогли договориться и все решения принять практически единогласно. Председателем думы стал Игорь Володин, его заместителем — Виктор Тестов. А на пост мэра был избран Александр Высокинский.

У думы и мэра впереди пять лет работы. Среди прочего они будут заниматься и подготовкой к 300-летию Екатеринбурга.

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