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На Северном Кавказе Армения разрабатывает проект двух логистических центров

Политика

Армения хочет создать два логистических центра на территории России

На Северном Кавказе Армения разрабатывает проект двух логистических центров

Москва, 25 сентября 2018, 19:02 — REGNUM  Разрабатывается проект создания на территории России двух логистических центров, куда будут поступать товары из Армении, а затем распределяться в российские регионы. Об этом заявил посол Армении в России Вардан Тоганян на брифинге по итогам презентации в министерстве Кавказа.

Он добавил, что Армения заинтересована в создании логистических центров на территории Северного Кавказа.

«Северный Кавказ играет для нас особое место, потому что именно через него идёт все транспортное сообщение Армении с Россией. Мы намечаем несколько проектов. В частности, я уже посетил несколько регионов Кавказа на предмет создания нескольких логистических центров», — приводит слова посла РИА Новости.

Он уточнил, чти на территории центров товары будут перегружаться с автомобильного транспорта на железнодорожный.

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Армяно-российские отношения
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