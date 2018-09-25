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Эрдоган покинул зал Генассамблеи ООН во время выступления Трампа

Политика

Американо-турецкие отношения переживают не лучшие времена

Нью-Йорк, США, 25 сентября 2018, 18:58 — REGNUM  Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган демонстративно покинул зал заседаний Генеральной Ассамблеи Организации Объединённых Наций в тот момент, когда свое выступление начал президент США Дональд Трамп. Об этом сегодня, 25 сентября, сообщает The Star.

Известно, что по протоколу Эрдоган должен выступать после Трампа. Обычно представители той или иной делегации поднимаются на трибуну ООН прямо из зала заседания. По всей видимости, президент Турции своим поступком хотел выразить несогласие с политикой Трампа и его речью с трибуны Всемирной организации.

Стоит отметить, что ранее Эрдоган неоднократно обвинял США в поддержке вооруженных отрядов курдов, которых Анкара считает террористами. Кроме того, президент Турции назвал решение Трампа ввести пошлины на турецкую сталь и алюминий враждебным шагом и пообещал жесткий ответ.

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Организация Объединённых Наций
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