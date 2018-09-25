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На Украине разработают порядок получения статуса лица без гражданства

Политика

На данный момент получение такого статуса не регламентировано

Киев, 25 сентября 2018, 18:40 — REGNUM  Депутаты Верховной рады зарегистрировали закон, вводящий возможность признания жителей Украины лицами без гражданства, сообщает 25 сентября «Укринформ».

Согласно сообщению, соавторами закона стали 11 депутатов, в том числе Мустафа Джемилев и Мустафа Найем. Закон позволит признавать жителей Украины лицами без гражданства. Такие лица смогут находиться законно на Украине, а после двух лет проживания в стране — получить разрешение на иммиграцию и вид на жительство. Отмечается, что на данный момент на Украине нет закона, регулирующего получение статуса лица без гражданства.

Напомним, нелегальная миграция — одна из основных проблем Украины. Так, в МВД Украины ранее заявляли, что из ЕС на Украину приезжает большое количество «нелегалов».

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Политическая жизнь Украины
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