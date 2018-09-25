Мировые лидеры посмеялись в ООН над словами Трампа о величии

Нью-Йорк, США, , 18:33 — REGNUM Генеральная Ассамблея ООН встретила 25 сентября смехом слова президента США Дональда Трампа о том, что его администрация добилась больше, чем все его предшественники, сообщает VICE News.

Инцидент произошел во время речи Трампа на Генассамблее ООН, в рамках которой он выступил с критикой таких противников Вашингтона, как Иран.

«За менее чем два года моя администрация добилась большего, чем любая другая администрация за всю историю страны», — отметил Трамп, вызвав смех у собравшихся.

«Я не ожидал такой реакции, но это ничего», — подчеркнул он.

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