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Трамп назвал условия возвращения США в Совет по правам человека ООН

Политика

Для этого должны быть осуществлены «реальные» реформы

Нью-Йорк, США, 25 сентября 2018, 18:23 — REGNUM  Президент США Дональд Трамп заявил 25 сентября, что США вернутся в совет ООН по правам человека только в случае проведения в нем реальных реформ, сообщает Fox News.

С таким заявлением он выступил на сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

«Наш посол в ООН Никки Хейли выступила с четкой повесткой дня реформирования. Но, несмотря на постоянные предупреждения, не было принято вообще никаких действий», — заявил Трамп.

«Поэтому США приняли единственное ответственное решение: мы вышли из Совета по правам человека. И мы не вернемся до тех пор, пока там не будут осуществлены реальные реформы», — подчеркнул Трамп.

Напомним, власти США официально информировали Совет ООН по правам человека (СПЧ) о сложении своих полномочий в организации в июне нынешнего года. Как отмечал госсекретарь США Майк Помпео, совет «подрывает национальные интересы США и их союзников».

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Деятельность президента США Дональда Трампа
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