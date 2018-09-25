Трамп назвал условия возвращения США в Совет по правам человека ООН

Нью-Йорк, США, , 18:23 — REGNUM Президент США Дональд Трамп заявил 25 сентября, что США вернутся в совет ООН по правам человека только в случае проведения в нем реальных реформ, сообщает Fox News.

С таким заявлением он выступил на сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

«Наш посол в ООН Никки Хейли выступила с четкой повесткой дня реформирования. Но, несмотря на постоянные предупреждения, не было принято вообще никаких действий», — заявил Трамп.

«Поэтому США приняли единственное ответственное решение: мы вышли из Совета по правам человека. И мы не вернемся до тех пор, пока там не будут осуществлены реальные реформы», — подчеркнул Трамп.

Напомним, власти США официально информировали Совет ООН по правам человека (СПЧ) о сложении своих полномочий в организации в июне нынешнего года. Как отмечал госсекретарь США Майк Помпео, совет «подрывает национальные интересы США и их союзников».