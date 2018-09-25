Суд отложил вынесение приговора челябинскому экс-вице-губернатору

Челябинск, , 18:23 — REGNUM Советский райсуд Челябинска пока не стал оглашать приговор бывшему вице-губернатору Николаю Сандакову. Дело возвращено на стадию судебного следствия, и очередное заседание состоится 26 сентября, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Приговор Сандакову могли вынести уже сегодня, 25 сентября. Прокуратура требует для него 10 лет строгого режима. Экс-чиновника обвиняют в мошенничестве, получении взятки и неправомерном доступе к компьютерной информации.

Сам Николай Сандаков не признаёт своей вины и полагает, что его оговорили.

Напомним, он был задержан в конце марта 2015 года. Несколько месяцев ему пришлось провести в СИЗО.

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