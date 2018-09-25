Министр обороны США собирается поехать в Бельгию и во Францию

Вашингтон, , 18:22 — REGNUM Министр обороны США Джеймс Мэттис в первых числах октября намерен совершить визит во Францию и Бельгию, сообщает 25 сентября пресс-служба Пентагона.

По информации прес-службы, глава Пентагона намерен встретиться с французским и бельгийским министрами обороны, а также с генсекретарем Североатлантического альянса Йенсом Столтенбергом.

«На следующей неделе я отправлюсь во Францию, потом в Бельгию для двусторонних министерских встреч. У меня также есть планы на другие двусторонние встречи, а так же на встречу с генсекретарем», — цитирует слова Мэттиса пресс-служба Пентагона.

Как сообщало ИА REGNUM, одним из главных вопросов отношений США и стран НАТО нынешняя администрация Вашингтона считает повышение уровня военных расходов странами — членами Североатлантического альянса.

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