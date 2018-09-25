Молодежная школа ОДКБ начала работу в Петербурге

Санкт-Петербург, , 18:09 — REGNUM В Санкт-Петербурге сегодня, 25 сентября, начала свою работу Международная молодежная школа (ММШ) Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Парламентской ассамблеи ОДКБ.

Мероприятие организовано Секретариатом ОДКБ и Санкт-Петербургским государственным экономическим университетом при поддержке ПА ОДКБ. В Петербург приехали молодые люди из семи стран.

Участие в работе ММШ принимают более ста студентов и преподавателей Белорусского и Ереванского государственных университетов, МГИМО МИД России, Финансового университета при правительстве РФ, Санкт-Петербургского государственного экономического университета, Московского и Нижегородского государственных лингвистических университетов, Академии гражданской защиты МЧС России, Академии государственного управления при президенте Киргизии, Киргизско-российского славянского университета, Российско-таджикского славянского университета, ряда других вузов государств — членов ОДКБ. К ним также присоединились студенты Университета обороны минбороны Республики Сербия.

Участников Школы приветствовал заместитель генерального секретаря ОДКБ Алымбай Султанов, выступивший с докладом «О коллективной безопасности на евразийском пространстве и роли ОДКБ».

Состоялись выступления других представителей ОДКБ, ректоров гражданских и военных вузов Петербурга. На специальной сессии перед участниками ММШ выступили полномочные представители парламентов государств — членов ОДКБ.

26 сентября, помимо пленарного заседания, пройдет работа секций по проблематике военно-политической стабильности, борьбе с терроризмом и экономической безопасности.

Ранее в 2015—2016 годах были проведены четыре Молодежные школы ОДКБ на территории государств — членов ОДКБ, а в октябре 2017 года в Белграде прошел Международный молодежный форум на тему: «Актуальные проблемы обеспечения евразийской безопасности».