Трамп: власти Ирана должны «сменить тон» прежде, чем он встретится с ними

Нью-Йорк, США, , 17:53 — REGNUM Президент США Дональд Трамп заявил 25 сентября, что Иран должен «сменить тон» прежде, чем он встретится с его представителями, сообщает британское агентство Reuters.

С таким заявлением глава Белого дома выступил в преддверии сессии Генеральной ассамблеи ООН.

«Иран поступил очень плохо. Мы делаем многое, в том числе вводим широкомасштабные санкции», — — отметил Трамп, указав, что столь жестких запретительных мер еще не было.

«Иран должен изменить свой тон прежде, чем я смогу встретиться с его представителями», — добавил он.

Ранее Трамп на своей странице в Twitter написал, что он не будет проводить встречу со своим иранским коллегой Хасаном Рухани в ООН.

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«Я не буду с ними встречаться, пока они не сменят свой тон», — повторил Трамп.

«И они сменят. Я считаю, что у них иного выбора. Мы надеемся на хорошие отношения с Ираном», — заключил президент США.

Напомним, в мае Трамп вывел США из ядерной сделки с Ираном, а также заявил о введении против исламской республики санкций.