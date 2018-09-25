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УПЦ МП прекратила сослужения с иерархами Константинопольского патриархата

Политика

Ранее аналогичные шаги сделали РПЦ и РПЦЗ

Киев, 25 сентября 2018, 17:52 — REGNUM  Украинская православная церковь Московского патриархата приняла решения приостановить сослужение с иерархами Константинопольского патриархата. Об этом сегодня, 25 сентября, сообщает пресс-служба УПЦ МП.

В Киево-Печерской Лавре состоялось заседание синода Украинской православной церкви Московского патриархата. По итогам заседания синод принял решение приостановить сослужение с иерархами Константинопольского патриархата.

Напомним, что ранее аналогичное решение приняли Русская православная церковь и русская православная церковь за рубежом.

Причина к столь серьезным действиям — грубое нарушение константинопольским патриархом вековых церковных канонов. Дело в том, что константинопольский патриарх Варфоломей ответил на требование светских властей Украины о предоставлении Украинской православной церкви автокефалии при том, что ни о каких таких требованиях речь вообще не может идти, так как светские власти не могут вмешиваться в чисто церковные вопросы.

Тем более, что на Украине есть только одна каноническая православная церковь — Украинская православная церковь Московского патриархата и она не просила Фанар об автокефалии. Но несмотря на это, константинопольский патриарх Варфоломей заявил, что Фанар готовится дать автокефалию непонятно кому и отправляет в Киев двух своих экзархов, чем ещё раз нарушил церковные каноны.

Глава УПЦ МП митрополит Онуфрий отказался встречаться с экзархами Фанара и потребовал от Константинопольского патриарха не вмешиваться в дела Украинской православной церкви.

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Автокефалия Украинской православной церкви
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