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СБУ намерена «пришить» Вышинскому новые уголовные дела

Политика

Террор киевской хунты продолжается

Киев, 25 сентября 2018, 17:47 — REGNUM  Служба безопасности Украины (СБУ) намерено подготовить против главного редактора РИА Новости Украины Кирилла Вышинского новые подозрения, сообщает 25 сентября «Укринформ».

Согласно сообщению, СБУ завершает расследование против Вышинского, однако одновременно с этим готовится «пришить» российскому журналисту новые «преступления».

Напомним, журналиста Кирилла Вышинского украинские спецслужбы обвиняют в государственной измене. При этом сфабрикованное уголовное дело строится на том, что журналист честно выполнял свою работу.

Суд не только постановил арестовать Вышинского, но и арестовал его имущество: квартиру, гараж и два автомобиля. Журналисту грозит до 15 лет лишения свободы.

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Задержание главы «РИА Новости Украины» Кирилла Вышинского
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