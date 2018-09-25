СБУ намерена «пришить» Вышинскому новые уголовные дела

Киев, , 17:47 — REGNUM Служба безопасности Украины (СБУ) намерено подготовить против главного редактора РИА Новости Украины Кирилла Вышинского новые подозрения, сообщает 25 сентября «Укринформ».

Согласно сообщению, СБУ завершает расследование против Вышинского, однако одновременно с этим готовится «пришить» российскому журналисту новые «преступления».

Напомним, журналиста Кирилла Вышинского украинские спецслужбы обвиняют в государственной измене. При этом сфабрикованное уголовное дело строится на том, что журналист честно выполнял свою работу.

Суд не только постановил арестовать Вышинского, но и арестовал его имущество: квартиру, гараж и два автомобиля. Журналисту грозит до 15 лет лишения свободы.