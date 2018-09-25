Госдеп одобрил поставку вооружения Тайваню, наплевав на мнение Китая

Вашингтон, , 17:45 — REGNUM Госдеп США одобрил поставку американских вооружений Тайваню, проигнорировав позицию Китая по данному вопросу, сообщает 25 сентября агентство Reuters.

Власти Китайской Народной Республики уже назвали эту сделку незаконной. Тем не менее США поставят Тайваню запчасти для боевых самолетов, многоцелевые истребители AIDC F-CK-1 «Цзинго» совместной разработки США и Тайваня, а также военно-транспортные самолеты С-130 на общую сумму $330 млн.

Представители Пентагона заявили, что это «будет способствовать улучшению потенциала безопасности и обороны получателя, который продолжает оставаться важной силой для политической стабильности, военного равновесия и экономического прогресса в регионе».

При этом власти Тайваня официально поблагодарили США за эти поставки и заявили о желании и далее сотрудничать с Вашингтоном.

Как сообщало ИА REGNUM, официальный Пекин считает Тайвань частью Китая, существующей в другой политико-экономической системе, в то время как Тайбэй не признает единства с Китаем и регулярно заявляет о независимости.

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