США ввели санкции против вице-президента и министра обороны Венесуэлы

Вашингтон, , 17:45 — REGNUM Вашингтон расширил односторонние санкции в отношении Венесуэлы, дополнительно включив в чёрный список ряд членов правительства республики. Об этом сообщает 25 сентября пресс-служба министерства финансов США.

Согласно пресс-релизу, под ограничительные меры США попали исполнительный вице-президент Венесуэлы Дельси Родригес, а также министр обороны страны Владимир Падрино Лопес.

Кроме этого, санкции введены в отношении Силии Флорес — супруги президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

Напомним, в мае глава Белого дома Дональд Трамп утвердил очередной пакет санкций против Каракаса, запретив физическим и юридическим лицам США осуществлять сделки с суверенным долгом Венесуэлы.

Позднее госсекретарь США Майк Помпео заявлял, что Вашингтон не исчерпал все «инструменты и возможности» для оказания давления на Венесуэлу и санкционный режим будет и далее усиливаться.