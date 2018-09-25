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США ввели санкции против вице-президента и министра обороны Венесуэлы

Политика

Под санкции Соединённых Штатов также попала супруга Николаса Мадуро

Вашингтон, 25 сентября 2018, 17:45 — REGNUM  Вашингтон расширил односторонние санкции в отношении Венесуэлы, дополнительно включив в чёрный список ряд членов правительства республики. Об этом сообщает 25 сентября пресс-служба министерства финансов США.

Согласно пресс-релизу, под ограничительные меры США попали исполнительный вице-президент Венесуэлы Дельси Родригес, а также министр обороны страны Владимир Падрино Лопес.

Кроме этого, санкции введены в отношении Силии Флорес — супруги президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

Напомним, в мае глава Белого дома Дональд Трамп утвердил очередной пакет санкций против Каракаса, запретив физическим и юридическим лицам США осуществлять сделки с суверенным долгом Венесуэлы.

Позднее госсекретарь США Майк Помпео заявлял, что Вашингтон не исчерпал все «инструменты и возможности» для оказания давления на Венесуэлу и санкционный режим будет и далее усиливаться.

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Санкции США против Венесуэлы
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