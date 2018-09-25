Лёд тронулся: о незаконности санкций против Крыма заявлено на сессии ООН

Симферополь, , 17:43 — REGNUM Впервые после воссоединения с Россией о проблемах Республики Крым, связанных с санкциями, а также с транспортной и водной блокадами, заговорили на сессии Совета ООН по правам человека. Об этом 25 сентября в эфире крымского телеканала заявил член Международного совета российских соотечественников Александр Молохов.

«Мы говорили о том, что санкции в отношении Крыма незаконны с точки зрения самих структур ООН. Об этом в своём докладе говорил и спецпосланник ООН по санкциям господин Джозе Риз. Мы также обращали внимание на транспортную блокаду полуострова, водную», — отметил Молохов.

По его словам, представители Украины во время его выступление испытали шок.

Как сообщало ИА REGNUM, в Женеве 10−28 сентября проходит 39-я сессия Совета ООН по правам человека. На ней запланировано выступление ещё одного члена Международного совета российских соотечественников Сергея Пинчука, который затронет тему нарушения прав крымских татар Украиной на её же территории. Совет ООН по правам человека неоднократно отмечал систематическое нарушение прав человека на Украине, в частности, по отношению к оппозиционным журналистам и общественникам.

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