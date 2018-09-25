Трамп: мы готовим встречу с Ким Чен Ыном

Нью-Йорк, США, , 17:40 — REGNUM Президент США Дональд Трамп заявил 25 сентября о том, что Вашингтон осуществляет подготовку встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном, сообщает Fox News.

С таким заявлением он выступил в Нью-Йорке в преддверии сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

«Мы находимся в процессе подготовки встречи с Северной Кореей, с Ким Чен Ыном», — отметил Трамп, указав, что ему удалось добиться настолько значительного прогресса, что СМИ этого не понять.

«У нас сложились очень хорошие отношения. Как вы знаете, в последнее время не проводилось никаких испытаний, ни ракетных, ни ядерных», — добавил он, подчеркнув, что также был вопрос решен с заложниками и возвращением останков американских военнослужащих, погибших во время Корейской войны.

Трамп также заявил, что он добился большего прогресса в решении северокорейской проблемы, чем любая администрация до него.

Напомним, саммит между Трампом и Ким Чен Ыном состоялся 12 июня в Сингапуре. По его итогам сторонам пришли к ряду соглашений, в том числе относительно необходимости ядерного разоружения Корейского полуострова.