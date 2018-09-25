РПЦЗ вслед за РПЦ приостановила служение с архиереями Фанара

Нью-Йорк, США, , 17:30 — REGNUM Русская православная церковь за рубежом (РПЦЗ) приостановила служение с архиереями Константинопольского патриархата. Об этом сегодня, 25 сентября, сообщила Архиерейский синод РПЦЗ.

Кроме того, что РПЦЗ приостановила служение с архиереями Константинопольского патриархата, она также отказывается от работы в епископских ассамблеях, если там присутствуют представители Константинополя. решениям присвоен циркулярный указ.

Данные решения РПЦЗ приняла вслед за аналогичными решениями Русской православной церкви, которая пошла на эти меры ввиду того, что Константинопольский патриархат без какого-либо согласования с РПЦ отправил на Украину двух своих экзархов, что категорически противоречит вековым церковным канонам. Кроме того, Константинопольский патриарх заявил, что Фанар готовится дать автокефалию Украинской православной церкви, о которой она вовсе и не просила.

Ранее сегодня также стало известно, что в Лондоне состоялась встреча архиепископа Чикакского и Средне-Американского Петра с патриархом Иерусалимским и всея Палестины Феофилом III. Тот выразил крайнее удивление решению Константинопольского патриарха послать своих экзархов на Украину.