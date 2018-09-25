За кандидата на пост верховного судьи заступился лидер большинства Сената

Вашингтон, , 18:47 — REGNUM Лидер сенаторского большинства Митч Макконнелл осуждает обвинения в сексуальных проступках против кандидата на должность верховного судьи США Бретта Каваны, сообщает Associated Press.

Макконнелл назвал выдвинутые против Каваны обвинения «позорной, позорной клеветнической кампанией».

Комментируя это сообщение, конгрессмен Джо Кеннеди в своем твиттере обвиняет лидера большинства в том, что он «публично и с гордостью призывает двух избежавших сексуального нападения лжецами». Необходимо отметить, что вина Каваны не доказана, как не доказана и правота обвинительниц, и следствие по данным обвинениям еще не ведется: дача показаний первой обвинительницей запланирована только на следующую неделю.