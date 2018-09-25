Трамп отказался встречаться с «абсолютно замечательным» Рухани в ООН

Вашингтон, , 17:22 — REGNUM Президент США Дональд Трамп заявил 25 сентября, что он не будет встречаться со своим иранским коллегой Хасаном Рухани в ООН, но подчеркнул, что встреча возможна впоследствии.

С таким заявлением глава Белого дома выступил на своей странице в Twitter.

«Несмотря на запросы, я не планирую встречаться с президентом Ирана Хасаном Рухани», — подчеркнул Трамп.

«Может быть, когда-нибудь в будущем. Я уверен, абсолютно замечательный человек», — добавил он.

Ранее Рухани указал на то, что Тегеран не будет общаться с Трампом до тех пор, пока Вашингтон не вернется к соблюдению Совместного всеобъемлющего плана действий — подписанной в 2015 году ядерной сделки с Ираном.