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Трамп отказался встречаться с «абсолютно замечательным» Рухани в ООН

Политика

Тем не менее он указал на возможность такой встречи в будущем

Вашингтон, 25 сентября 2018, 17:22 — REGNUM  Президент США Дональд Трамп заявил 25 сентября, что он не будет встречаться со своим иранским коллегой Хасаном Рухани в ООН, но подчеркнул, что встреча возможна впоследствии.

С таким заявлением глава Белого дома выступил на своей странице в Twitter.

«Несмотря на запросы, я не планирую встречаться с президентом Ирана Хасаном Рухани», — подчеркнул Трамп.

«Может быть, когда-нибудь в будущем. Я уверен, абсолютно замечательный человек», — добавил он.

Ранее Рухани указал на то, что Тегеран не будет общаться с Трампом до тех пор, пока Вашингтон не вернется к соблюдению Совместного всеобъемлющего плана действий — подписанной в 2015 году ядерной сделки с Ираном.

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