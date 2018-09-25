Глава минэнерго Литвы фантазировал в США об «истории успеха» борьбы с РФ

Вильнюс, , 17:23 — REGNUM

Министр энергетики Литвы Жигимантас Вайчюнас принял участие в трансатлантическом форуме по безопасности в Вашингтоне, на котором, по утверждению пресс-службы литовского ведомства, рассказал «историю успеха» Литвы в борьбе за энергетическую независимость от России, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 25 сентября. По его словам, «история успеха» Литвы — появление СПГ-терминала в Клайпеде, который «не только освободил Литву из ловушки российского газового монополиста», но и «сдержал политически мотивированные цены на газ, изменив правила игры во всём регионе Прибалтики».

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Пресс-служба литовского ведомства не уточняет, говорил ли в своём докладе Вайчюнас о том, что после перехода на СПГ цена на газ в Литве значительно возросла, российский газ минимум на треть дешевле привозного сжиженного (точная разница неизвестна, поскольку цена на сжиженный газ, вместе с ценой обслуживания терминала, в Литве засекречена под предлогом коммерческой тайны контракта со Statoil). Литва в итоге вернулась к закупкам преимущественно от «Газпрома», но убыточность СПГ-терминала и обязательства промышленных потребителей покупать газ только с него (иначе он будет полностью простаивать) обернулись кризисным положением для таких промышленных гигантов в Литве, как завод по производству азотных удобрений Achema, который стал сворачивать свою деятельность.

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Судя по цитатам министра, об этих и подобных нюансах газового рынка в Литве Вайчюнас не вспоминал, а ограничился громкими декларациями о едва ли не полной победе над «Газпромом».

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«Литва уже выучила уроки зависимости от одного поставщика, которая рано или поздно, прямо или косвенно, превращается в энергетический шантаж», — заявил литовский министр, предлагая проявлять максимум усилий для торпедирования проекта Nord Stream — 2, пугая апокалиптическими сценариями зависимости ЕС от России. По его словам, положение может спасти наращивание поставок сжиженного газа из США. «Именно конкурентное давление СПГ США может стать эффективным противовесом влиянию «Газпрома» на ЕС», — отметил литовский министр, устрашая статистикой увеличения экспорта российского газа в ЕС.

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Он также подчеркнул необходимость «единого ответа» западного сообщества таким «опасным для национальной безопасности» проектам, как Белорусская АЭС, которую Росатом строит в приграничном с Литвой районе.

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