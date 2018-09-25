Экс-депутат Заксобрания Петербурга получила пять лет за взятки

Санкт-Петербург, , 17:15 — REGNUM Красногвардейский районный суд Санкт-Петербурга во вторник, 25 сентября, вынес обвинительный приговор в отношении бывшего депутата Законодательного собрания Санкт-Петербурга от «Единой России» Светланы Нестеровой, лишившейся своих депутатских полномочий в 2016 году.

Суд признал Нестерову виновной в совершении преступлений, предусмотренных частью 6 статьи 290 УК РФ — «Получение взятки в особо крупном размере».

По данным следствия, в ходе двух преступных эпизодов депутат получила 4 млн 803 тыс. 200 рублей незаконного вознаграждения.

«Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет в исправительной колонии общего режима со штрафом 6 млн 100 тыс. рублей», — сообщили в Объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Прокурор просил у суда для Нестеровой 10 лет лишения свободы и 10 млн рублей штрафа.

Отметим, что, согласно УК РФ, за инкриминируемое преступление Нестеровой грозило лишение свободы на срок от 8 до 15 лет с семидесятикратным штрафом от суммы взятки. То есть суд назначил наказание ниже низшего предела, приняв во внимание смягчающие обстоятельства.

Преступление было совершено при распределении депутатом и ее помощниками 25 млн рублей, которые должны были получить организации по защите прав малоимущих. Бывшие помощницы Нестеровой ранее также были осуждены, но получили условные сроки.

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