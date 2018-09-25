Парламент Литвы одобряет «заранее незаконный» референдум о гражданстве

Вильнюс, , 17:12 — REGNUM Сейм Литвы сегодня, 25 сентября, в первом чтении принял решение о проведении референдума об изменении конституции в части вопроса о гражданстве, сообщает корреспондент ИА REGNUM. «За» проголосовало 55 членов парламента, «против» были 8 народных избранников, 16 депутатов воздержались. Решение отправлено на рассмотрение в профильный комитет по праву и правопорядку, после чего к голосованию решено вернутся 9 октября.

Если окончательное решение будет принято, то референдум, который позволит получать второе гражданство, не лишаясь литовского паспорта, пройдёт в два этапа: 12 и 26 мая.

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Напомним, что такую форму проведения референдума в Литве уже называли антиконституционной.

«Осмелюсь задать вопрос, который немножечко не всем понравится, но я должен об этом говорить. Мне кажется, что есть сомнения, соответствует ли это решение (референдум в два этапа — прим. ИА REGNUM ) конституции? Я говорю о голосовании с перерывом в две недели (между первым и вторым туром президентских выборов — прим. ИА REGNUM )», — рассуждал ранее в Сейме бывший судья конституционного суда, эксперт по конституционному праву Витаутас Синкявичюс.

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Он пояснил, что согласно конституционному праву голосование должно проводиться непрерывно — это основополагающий принцип плебисцита. Кроме того, по его словам, будет нарушен принцип равноправия избирателей, поскольку у избирателей ко второму туру будет больше информации, нежели у голосовавших в первом туре. Если же результаты — явку и ответ граждан засекретить и не объявлять до окончания второго дня голосования через две недели — то будет нарушен принцип немедленного подсчёта голосов.

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