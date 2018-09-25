Активность граждан отразилась на работе по пенсионной реформе — Нилов

Москва, , 17:10 — REGNUM В ходе второго чтения законопроекта по повышению пенсионного возраста ряд депутатов могут высказаться против его рассмотрения. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 25 сентября заявил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР), комментируя передачу более миллиона подписей граждан в Администрацию президента России 25 сентября.

«Как вы понимаете, законопроект готов к рассмотрению. Его судьба зависит, прежде всего, от партии большинства. Но я считаю, что завтра отдельные депутаты предложат не рассматривать данный законопроект во втором чтении — хотя заседание комитета уже прошло и все поправки были рассмотрены», — заявил Нилов.

Депутат отметил, что подписи против пенсионной реформы передают властям не в первый раз.

«Что касается собранных подписей, это уже не первый раз, когда передают подписи. Социологические службы исследовали общественное мнение, выборы в регионах показали реакцию общества на проводимую реформу», — указал глава комитета Госдумы.

Всё это также отразилось на поправках, рассуждает парламентарий.

«Я как депутат фракции ЛДПР — против законопроекта, который будет рассматриваться», — добавил он.

25 сентября в Администрацию президента России был передан 1 млн подписей жителей страны против повышения пенсионного возраста. Сбор подписей был организован по инициативе организации «Суть времени».

Между тем 26 сентября в Госдуме состоится второе чтение законопроекта по повышению пенсионного возраста.

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