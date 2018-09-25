Ростовский депутат считает, что пенсионная реформа «уведёт людей в тень»

Ростов-на-Дону, , 17:13 — REGNUM В связи с повышением пенсионного возраста в России бизнес вернётся к зарплатам «в конвертах». Такое мнение в беседе с корреспондентом ИА REGNUM выразил депутат Ростовской-на-Дону городской думы Анатолий Котляров («Справедливая Россия»).

«Меры правительства РФ делают самое страшное — уводят людей в тень. То есть людям 20, 30, 40 лет власти, по сути, сказали, что нет никакого смысла платить деньги в Пенсионный фонд. В отличие от бюджетников, которые и так делают отчисления, бизнес взносы платить не будет. Он либо минимизирует отчисления, либо начнёт уходить в сторону. Сейчас опять вернёмся к зарплате «в конвертах». Логика очевидна. Зачем я буду отдавать деньги дяде Васе, когда этот дядя Вася (имеется ввиду Пенсионный фонд России. — прим. ИА REGNUM ) мне никогда их не вернёт», — отметил народный избранник.

Котляров обращает внимание на то, что пополнить казну Пенсионного фонда можно иными способами.

«Эти меры правительства… Ведь задачу пополнения Пенсионного фонда мы можем решить, просто стимулируя повышение заработной платы. Но для этого нужно создать условия. Если зарплата повысится вдвое, то и пенсионные отчисления вырастут в два раза. Но по этому пути правительство России идти не хочет», — сказал ростовский депутат.

ИА REGNUM напоминает, что в администрацию президента РФ 25 сентября был передан 1 млн «живых» подписей жителей России, выступивших против повышения пенсионного возраста. Сбор подписей был организован по инициативе организации «Суть времени».