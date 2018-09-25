Заместитель министра в Ульяновской области стал вице-премьером

Ульяновск, , 17:09 — REGNUM В Ульяновской области продолжаются кадровые назначения. Должность заместителя председателя правительства региона заняла Марина Алексеева, ранее работавшая заместителем министра финансов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Соответствующее распоряжение глава региона Сергей Морозов подписал 24 сентября. К своим обязанностям Марина Алексеева приступила 25 сентября. Она будет курировать минфин, министерство развития конкуренции и экономики, а также отвечать за укрепление взаимодействия с федеральными органами власти для привлечения дополнительных государственных инвестиций.

Губернатор Сергей Морозов подчеркнул, что перед регионом стоят «серьёзные задачи», связанные с выполнением указов президента России. И поручил работать «как на координацию действий всех министерств и ведомств, но и одновременно наладить сотрудничество с федеральными органами власти».

Напомним, что ране в Ульяновской области должность министра физической культуры и спорта занял Николай Цуканов, который возглавлял спортивный клуб.

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Справка ИА REGNUM. Марина Евгеньевна Алексеева родилась 9 августа 1976 года в городе Барыше Ульяновской области. Окончила Ульяновский государственный технический университет (степень «Бакалавра менеджмента») и Ульяновский государственный университет (специальность «Финансы и кредит»). Прошла совместную программу для лидеров корпоративного университета, Сбербанка, Российской экономической школы и бизнес-школы INSEAD.

В 1997 году назначена ведущим экономистом в барышское отделение Сбербанка России, с 2001 года прошла путь от старшего экономиста до начальника финансового отдела филиала банка — ульяновское отделение № 8588. В 2014 году стала заместителем управляющего ПАО «Сбербанк России» — Ульяновского отделения № 8588. В 2016 году перешла работать в министерство финансов Ульяновской области заместителем министра — директором департамента по вопросам налоговой политики, доходов бюджета и государственного долга.

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