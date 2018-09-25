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Соцопрос: лидером президентского рейтинга остается Тимошенко

Политика

Но её результаты все равно неубедительны

Киев, 25 сентября 2018, 17:04 — REGNUM  Социологическая группа «Рейтинг» провела очередной опрос на тему рейтинга кандидатов в президенты Украины. Результаты опроса опубликованы сегодня, 25 сентября, на сайте группы «Рейтинг».

Лидерами электоральных симпатий в президентской гонке на Украине по-прежнему остаются лидер партии «Батькивщина» экс-премьер-министр Юлия Тимошенко, за которую свои голоса готовы отдать 13,2% избирателей, и шоумен Владимир Зеленский, за которого готовы проголосовать 7,8% избирателей.

За действующего президента Украины Петра Порошенко готовы проголосовать 6,8% опрошенных.

Далее следуют: глава «Гражданской позиции» Анатолий Гриценко — 5,2%, Юрий Бойко — 5,7%, Вадим Рабинович — 5,4%, Олег Ляшко — 5,2%, певец Святослав Вакарчук — 5%.

При этом 5,9% граждан вообще не определились, за кого бы они голосовали на выборах президента Украины, а 12,6% вообще не хотят идти на выборы.

Примечательны показатели антирейтинга кандидатов. Так, за Порошенко ни при каких условиях не проголосовали бы 50% избирателей. За Ляшко, Тимошенко, Яценюка и Бойко не проголосовали бы 25% избирателей.

Напомним, что выборы президента Украины состоятся 31 марта 2019 года.

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Социологические опросы
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