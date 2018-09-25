Вторник, 25 Сентября 2018 года
18:01:55 МСК

Председатель ярославского ПАРНАСа подал в отставку

Политика

В ноябре произойдет смена власти

Председатель ярославского ПАРНАСа подал в отставку
Иллюстрация: Областная дума
Василий Цепенда

Ярославль, 25 сентября 2018, 16:47 — REGNUM  Председатель ярославского отделения ПАРНАС Василий Цепенда 24 сентября подал главе партии Михаилу Касьянову прошение об отставке. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил сам Василий Цепенда.

Еще до выборов в Ярославскую областную думу он заявлял, что намерен оставить свой пост осенью 2018 года, аргументируя это «сменяемостью власти».

Василий Цепенда руководит партией с 2012 года и убежден, что этого достаточно.

«Пора уже побыть обычным членом партии. Я надеюсь, что меня изберут в политсовет, я буду оставаться на федеральном уровне заместителем Михаила Касьянова, а в регионе, я думаю, этот пост должен занять кто-то другой. Я вчера ездил в Москву, встречался с Михаилом Касьяновым. Мы договорились, что какое-то время потребуется для переходного периода, а потом отделение изберет нового руководителя», — сказал корреспонденту ИА REGNUM партии председатель ярославского отделения ПАРНАС Василий Цепенда.

Выборы нового руководителя должны пройти на конференции регионального отделения в ноября 2018 года.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Отставки и назначения
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить