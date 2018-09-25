Председатель ярославского ПАРНАСа подал в отставку

Ярославль, , 16:47 — REGNUM Председатель ярославского отделения ПАРНАС Василий Цепенда 24 сентября подал главе партии Михаилу Касьянову прошение об отставке. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил сам Василий Цепенда.

Еще до выборов в Ярославскую областную думу он заявлял, что намерен оставить свой пост осенью 2018 года, аргументируя это «сменяемостью власти».

Василий Цепенда руководит партией с 2012 года и убежден, что этого достаточно.

«Пора уже побыть обычным членом партии. Я надеюсь, что меня изберут в политсовет, я буду оставаться на федеральном уровне заместителем Михаила Касьянова, а в регионе, я думаю, этот пост должен занять кто-то другой. Я вчера ездил в Москву, встречался с Михаилом Касьяновым. Мы договорились, что какое-то время потребуется для переходного периода, а потом отделение изберет нового руководителя», — сказал корреспонденту ИА REGNUM партии председатель ярославского отделения ПАРНАС Василий Цепенда.

Выборы нового руководителя должны пройти на конференции регионального отделения в ноября 2018 года.