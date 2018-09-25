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Белый дом готов выслушать второго обвинителя кандидата в верховные судьи

Политика

Сам президент Дональд Трамп указывал на это, но подчеркнул, что у Канаво должно быть также слово

Вашингтон, 25 сентября 2018, 16:46 — REGNUM  Белый дом «не против» выслушать показания Деборы Рамирес — второй женщины, обвинившей кандидата на пост верховного судьи Бретта Кавано в половом насилии, заявила 25 сентября Сара Хакаби Сандерс, пресс-секретарь Белого дома, сообщает американское издание The Hill.

По словам Сандерс, показания могут быть выслушаны уже 27 сентября, в тот же день, когда сам Кавано и первая обвинившая его женщина Кристин Блейзи Форд также дадут свои показания.

«Определенно, мы не против этого, и процесс может начаться уже в четверг», — отметила она.

«Президент ясно дал понять — пусть говорят, но пусть слово будет и у Бретта Кавано и пусть он расскажет свою сторону произошедшего», — добавила она.

Напомним, Форд обвинила претендента на пост верховного судьи в том, что когда она была в старших классах, он попытался ее изнасиловать. Сам Кавано отрицает, что совершал сексуальные надругательства в отношении кого бы то ни было.

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Деятельность президента США Дональда Трампа
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