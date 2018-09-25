Сбор подписей против пенсионной реформы объединил «разнородные силы»

Чебоксары, , 16:40 — REGNUM Пенсионная реформа стала это «базовым законопроектом», который «задел все слои людей» на территории России вне зависимости от политических взглядов. Об этом в беседе с корреспондентом ИА REGNUM заявил глава фракции «Справедливая Россия» в Госсовете Чувашии Игорь Моляков, комментируя передачу 25 сентября в администрацию президента России 1 млн подписей против пенсионной реформы.

Политик подчеркнул, что подписи собирали не только политические партии, но и различные организации, выражая свой протест.

«Это говорит только одно: это базовый законопроект, который задел все слои людей, живущих на территории России вне зависимости от того, каких политических взглядов они придерживаются. Это очень опасно для существующего режима. Потому что если раньше ему удавалось раздробить общественно-политические силы, то теперь они сами создали базу, на которой объединились разнородные силы», — считает депутат.

Игорь Моляков полагает, что, несмотря на такой масштабный протест, «Единая Россия» во втором чтении «пойдёт ва-банк» и проголосует за изменения в пенсионном законодательстве.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 25 сентября в администрацию президента России переданы подписи 1 млн жителей страны против пенсионной реформы. Сбор был организован по инициативе организации «Суть времени».

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