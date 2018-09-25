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Жители Орловской области подписали обращение против пенсионной реформы

Политика

Их подписи в числе подписей миллиона жителей России сегодня переданы в администрацию президента

Орел, 25 сентября 2018, 16:37 — REGNUM  Подписи жителей Орловской области против проведения пенсионной реформы и повышения пенсионного возраста переданы в администрацию президента в числе миллиона подписей жителей России 25 сентября. Сбором подписей и их последующей передачей в администрацию президента занимались активисты движения «Суть времени».

Сбор подписей против проведения в России пенсионной реформы активисты движения проводили в 60 регионах, в том числе — в Орловской области, где было собрано около девяти тысяч подписей. Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 25 сентября, подписи были переданы в администрацию президента Российской Федерации.

Добавим, что 22 сентября в Орле прошел митинг против планируемой пенсионной реформы. На площади перед памятником писателю Николаю Лескову собралось около 700 жителей региона. С июня же в общей сложности только КПРФ провела в регионе три митинга, 109 пикетов, с участием шести тысяч человек. Федерация профсоюзов Орловской области сообщала, что против повышения пенсионного возраста высказались 37 тыс. орловцев.

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Повышение пенсионного возраста
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