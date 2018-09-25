Владислав Швед: как Саюдис кровавыми провокациями откалывал Литву от СССР

Михаил Демурин, , 23:30 — REGNUM

Об уголовном процессе по «делу 13 января» — общая оценка

27 января 2016 года Вильнюсский окружной суд начал рассмотрение уголовного дела о событиях 13 января 1991 года в Вильнюсе. Дело составляют 709 томов (60 тыс. листов), 13 томов из них составляет Обвинительный акт, пострадавших в этом деле почти тысяча, свидетелей — около двух тысяч. В Обвинительном акте представлены обвинения на 66 бывших граждан СССР. По делу проходят 64 обвиняемых, так как двое к настоящему времени умерли.

В зале суда находятся два гражданина России: полковник запаса Юрий Мель и бывший полковник Советской Армии Геннадий Иванов. Им, как и всем тем, кто проходит по этому «делу», инкриминируется совершение в январе 1991 года в Вильнюсе военных преступлений и преступлений против человечности. Фактически это обвинение в массовых убийствах людей у вильнюсской телебашни.

Особо отмечу, что само «дело 13 января» и заочный уголовный процесс в Вильнюсе по этому делу направлены не столько против конкретных граждан РФ, сколько против России как государства, являющегося продолжателем и правопреемником СССР.

Один пример. В начале сентября 2018 года посол Литвы в США Роландас Кришчюнас обратился к американской торговой сети Walmart с призывом изъять из торговли майки и другую одежду с надписью «CCCР», а также с изображением серпа и молота. Посол заявил, что рекламировать «символы, связанные с массовыми убийствами невинных людей», недопустимо. В Литве понятие «массовые убийства» связывается в том числе и с январскими событиями 1991 года у вильнюсской телебашни. Просьбу Литвы изъять товары с советской символикой из продажи поддержали Латвия и Эстония. Walmart больше не продаёт эти товары.

О ходе уголовного процесса по «делу 13 января»

10 сентября 2018 года в Вильнюсе начался, видимо, последний этап этого судебного процесса. На нём продолжится слушание адвокатов обвиняемых. Затем им будут оппонировать прокуроры, представляющие гособвинение. После этого будет предоставлено последнее слово присутствующим в зале суда подсудимым (Ю. Мелю и Г. Иванову). Затем суд удалится на подготовку текста приговора.

Уверен, однако, что текст приговора по «делу 13 января» вчерне уже подготовлен. В политическом псевдоправовом спектакле, разыгрываемом в настоящее время в Вильнюсе, всё идет по заранее намеченному плану. Полагаю, что оглашение приговоров россиянам может быть приурочено к 7 ноября — 101-ой годовщине Великой Октябрьской социалистической революции.

О потенциальных приговорах

В мае 2018 года прокурор Дайва Скорупскайте-Лисаускене в своей обвинительной речи предложила Вильнюсскому окружному суду приговорить к пожизненному заключению Дмитрия Язова, маршала СССР и бывшего министра обороны СССР, Николая Демидова, бывшего зам. министра внутренних дел СССР, Василия Саввина, бывшего начальника Управления ВВ МВД СССР по Северо-Западу и Прибалтике, Михаила Головатова, бывшего командира группы «А» КГБ СССР, Владимира Усхопчика, бывшего командира 107-ой мотострелковой дивизии, Василия Кустрьо, бывшего зам. командира 76-ой дивизии Воздушно-десантных войск СССР.

Наказание в виде 16 лет лишения свободы было предложено назначить остальным 60 советским военнослужащим, обвиняемым в совершении военных преступлений и преступлений против человечности. Отмечу, что в январе 1991 года в Вильнюсе все они выполняли приказ президента СССР и верховного главнокомандующего Михаила Горбачева по восстановлению действия Конституции СССР и Конституции Литовской ССР на территории Литвы. Горбачев, кстати говоря, в числе обвиняемых по этому делу не числится. Владиславу Шведу как «подстрекателю воинской операции в Вильнюсе» было предложено назначить наказание в виде 20 лет тюремного заключения.

О правовой несостоятельности этого уголовного процесса

Базовым правовым утверждением обвинения является утверждение о том, что после ультимативного провозглашения независимости 11 марта 1990 года Литва якобы мгновенно стала независимым государством.

Другим базовым правовым утверждением является утверждение о том, что весь период нахождения Литовской ССР в СССР, то есть с июня 1940 по март 1990 года, якобы существовала некая Литовская Республика как субъект международного права. Оба этих утверждения являются юридическими нонсенсами, что уже само по себе говорит о неправомерности уголовного процесса по «делу 13 января».

Отмечу также, что Верховный Совет Литвы, избранный в феврале-марте 1990 года, не имел правовых оснований принимать «Акт о независимости». Тогда за принятие этого акта проголосовало 124 депутата из 133 избранных. Но эти депутаты представляли лишь 1.073.206 избирателей из общего числа избирателей республики 2.581.359, то есть 41,6%.

В мае 1990 года в ходе визита премьер-министра Литвы Казимиры Прунскене в США, Джеймс Бейкер, тогдашний госсекретарь США, выступая на заседании одного из подкомитетов Сената, отметил, что вопрос признания независимости Литвы «крайне сложный и щекотливый вопрос, при решении которого многое должно быть принято во внимание… Литва, которую мы признаем в качестве независимого государства, отличается от той прибалтийской республики, которая является ныне частью Советского Союза. Она имеет сегодня другую территорию, чем до присоединения к СССР. Некоторые части сегодняшней Литвы отданы ей за счет Советского Союза». (Washington Post, «Правда», 03 мая 1990 года).

Линас Коялис (L. Kojalis), американец литовского происхождения, советник Ландсбергиса в 1990—1991 годах, давая интервью литовским СМИ, вспоминал период после провозглашения независимости 11 марта 1990 года: «В то время я пытался объяснить, что Литву никто не захочет признать, так как, чтобы иметь реальную власть, надо контролировать определенную территорию. Ландсбергис и все министры того времени, по правде говоря, не были настоящей властью. Они не могли выехать из страны, которой они якобы управляли, без советского паспорта. Что значит слово «власть», если ты в действительности ничем не владеешь…».

Известно, что 19 ноября 1990 года представители провозглашенной 11 марта 1990 года Литовской Республики не были допущены к участию в Парижском совещании по безопасности и сотрудничеству в Европе.

В период 1990—1991 годов границы Литвы охраняли советские пограничники. На территории Литвы имел хождение только советский рубль. Не только депутаты Верховного Совета Литвы, объявившего независимость, но и все граждане республики жили и передвигались по паспортам граждан СССР. Руководители Литвы вылетали за границу через VIP-залы советских аэропортов, по дипломатическим паспортам СССР, проходя советский пограничный и таможенный контроль. Вооруженные силы Литвы отсутствовали.

Напомню, что на территории Литвы вплоть до 22 августа 1991 года функционировали КГБ Литовской ССР, прокуратура Литовской ССР, военные комиссариаты Литовской ССР, Компартия Литвы/КПСС. Известно, что в 1990 году ряд производственных коллективов г. Вильнюса, а также Шальчининкский и Вильнюсский районы подтвердили продолжение действия Конституции СССР на своих территориях. Это свидетельствует как минимум о правовом двоевластии, имевшем место в республике до 22 августа 1991 года.

Необходимо напомнить, что на территории республики до 1993 года находилась мощная военная группировка советских вооруженных сил. Это 107-я мотострелковая дивизия, дислоцированная в Вильнюсе и Укмерге, 44-я учебная воздушно-десантная дивизия или 242-й учебный центр ВДВ, дислоцированный в Гайжюнай (под Каунасом), 7-я гвардейская десантно-штурмовая дивизия, дислоцированная в Каунасе и Капсукасе (ныне Мариямполь), 3-я гвардейская дивизия береговой обороны, дислоцированная в Клайпеде и Тяльшае.

Известно, что Великобритания и Германия, ведущие государства Евросоюза, заявили о признании Литвы де-юре только 27 августа 1991 года, то есть только после того, как её признала РСФСР. США официально признали независимость Литвы 5 сентября 1991 года — за день до того, как Госсовет СССР принял Постановление № ГС-1 «О признании независимости Литовской Республики». Подлинным субъектом международного права Литва стала только 17 сентября 1991 года, когда её приняли в ООН.

Но все эти важные аспекты, лежащие в основе уголовного преследования россиян, Россия на политическом уровне пока не замечает.

Истоки уголовного процесса по «делу 13 января»

Существенный вклад в создание обстоятельств, способствующих незаконному преследованию граждан России, внес председатель Верховного Совета РСФСР Борис Ельцин. 13 января 1991 года он прибыл в Таллин и поддержал прибалтийских сепаратистов. 29 июля 1991 года он же в нарушение Конституции СССР, обуреваемый желанием «насолить» Михаилу Горбачеву, подписал Договор об основах межгосударственных отношений между Российской Советской Федеративной Республикой (РСФСР) и Литовской Республикой (ЛР). В этом договоре была признана не только «аннексия» Литвы Советским Союзом в 1940 году, но задним числом была признана ультимативно провозглашенная 11 марта 1990 года независимость Литвы. Позже этот договор был ратифицирован Российсой Федерацией и действует сегодня.

Свой «вклад» в это дело внес и президент СССР Михаил Горбачев. Помимо создания самой проблемы январских событий 1991 года в Вильнюсе, он усугубил её для России в будущем споре с Литвой по поводу этих событий. 26 сентября 1991 года прокуратура СССР передала генпрокуратуре ЛР 37 томов уголовного дела № 18/5918−91 о событиях, имевших место в январе 1991 года в г. Вильнюсе. Вместе с делом были переданы вещественные доказательства, видео и аудиокассеты. Уверен, что тогдашний генпрокурор СССР Николай Трубин не осмелился бы сделать такой предательский шаг в отношении граждан СССР без указания Горбачева.

Особо отмечу, что в вышеназванном уголовном деле присутствуют данные на всех советских политических деятелей и военнослужащих, причастных или участвовавших в силовой акции в Вильнюсе (в Обвинительном акте речь идет о 919 советских военнослужащих). Фактически передачей 37 томов уголовного дела № 18/5918−91 властям Литвы Горбачев и Трубин совершили предательство, которое дало возможность литовской стороне начать персональное уголовное преследование россиян и организовать уголовный процесс, именуемый в Литве «Нюрнберг-2».

В этой связи было бы правильным выделить из уголовного дела, возбужденного СК РФ в отношении должностных лиц генеральной прокуратуры и суда ЛР по ч. 2 ст. 299 УК РФ по фактам незаконного преследования граждан России, уголовное дело по факту преступной передачи материалов уголовного дела № 18/5918−91 в сентябре 1991 года.

Уголовный процесс против граждан России, набирающий обороты в Вильнюсе, можно было остановить на стадии его подготовки, если бы Россия должным образом отреагировала на сфальсифицированные псевдоправовые документы, которые генпрокуратура ЛР ранее направляла в Россию. Я уже говорил, что в 2006 году из Литвы поступило 75-страничное уведомление о подозрении россиян в совершении преступных деяний в январе 1991 года. В 2013 году в Генпрокуратуру РФ поступили персональные 37-страничные определения о признании граждан РФ, причастных к январским событиям 1991 года, подозреваемыми уже в совершении военных преступлений и преступлений против человечности по статьям 100, 101, ч. 1 ст. 103, ч. 1 ст. 111 и ст. 112 УК ЛР. Но эти документы остались без должной реакции официальных властей РФ.

О правовой и доказательной несостоятельности «дела 13 января»

Несостоятельность этого «дела» не вызывает у меня сомнений, и вот почему.

Во-первых, в Обвинительном акте, который генпрокуратура ЛР представила окружному суду, проигнорированы основные принципы международного правосудия. Имеется в виду, прежде всего, основной принцип римского права «Is fecit cui prodest — сделал тот, кому выгодно». Помимо него, проигнорирован принцип причинно-следственной связи между преступным действием и его последствиями. В Обвинительном акте также игнорируется принцип соответствия тяжести совершенного преступного действия тяжести наступивших последствий.

Во-вторых, важнейшим подтверждением фальсификации генпрокуратурой Литвы обстоятельств гибели январских жертв является факт изъятия из материалов уголовного дела № 09−2-031−99 важнейшего правового документа: справки республиканского Бюро судмедэкспертизы за № 29 от 06 февраля 1991 года «О причинах гибели январских жертв». Она была скреплена печатью Бюро и подписана главным судмедэкспертом Литвы А. Гармусом. В феврале 1991 года эта справка была составлена по требованию генпрокуратуры Литовской Республики на основании первичных персональных актов судмедэкспертиз о причинах гибели каждой январской жертвы.

После так называемой «правовой переквалификации январских преступлений» и создания в 2011 году в генпрокуратуре ЛР новой следственной группы по «делу 13 января» эта справка не просто исчезла, но о ней было запрещено даже упоминать. Вот в какой степени реально установленные причины смерти январских жертв опровергали официальную версию январских событий!

В-третьих, простой здравый смысл опровергает утверждение о так называемой «массовой стрельбе советских военнослужащих в митингующих на поражение». В «штурме» телебашни, согласно Обвинительному акту (л. 3150), участвовало 234 советских военнослужащих, в том числе 29 специально подготовленных офицеров группы «А» КГБ и 165 десантников, вооруженных автоматами и снайперскими винтовками. Все они, как утверждается в Обвинительном акте, стреляли боевыми патронами в митингующих у телебашни на поражение. Известно, однако, что погибших от огнестрельных ранений у телебашни оказалось только девять. Причем направление пулевых ранений погибших (в них явно стреляли сверху, с крыш соседних домов) исключало вину советских военнослужащих за их гибель.

Для того чтобы составить представление о масштабах кровавой трагедии, которая могла произойти у зданий ЛРТ и телебашни, если бы всё происходило так, как описано в Обвинительном акте, приведу инцидент в Тбилиси в марте 1956 года. Тогда грузинская молодёжь, протестуя против решений ХХ съезда КПСС, осудившего культ личности Сталина, пыталась захватить Дом связи. Одного из молодых солдат Советской Армии, дежуривших на входе в здание, пытались убить. От страха тот нажал на курок автомата. В результате — 21 труп. Вот что такое стрельба на поражение в толпу!

Тем не менее литовские прокуроры выступают с абсурдными коллективными обвинениями в адрес советских военнослужащих. Так, в Обвинительном акте (л. 24) 235 советским военнослужащим предъявлено обвинение в нанесении огнестрельного ранения защитнику зданий Литовского радио и телевидения Вацловасу Бузасу.

Цитирую: «все участвовавшие в военной атаке военнослужащие военных структур, применив огнестрельное оружие, общими действиями причинили вред здоровью Вацловаса Бузаса. Потерпевшему в помещении ЛРТ причинено сквозное огнестрельное повреждение верхней трети правого бедра».

И, наконец, в-четвертых, о мифических «наездах танков». Напомню, с каким негодованием литовские и российские газеты расписывали в январе 1991 года, как «советские танки» в Вильнюсе якобы давили свободолюбивых литовцев. Жертвами танковых наездов в Обвинительном акте представлены: А. Каволюкас, Л. Асанавичюте, Р. Янкаускас, А.-М. Пладите, Л. Тручиляускайте и А. Сакалаускас. Это явная фальсификация. Не было никаких «наездов танков» на этих защитников. Не было просто по причине несоответствия характера их травм травмам, которые наносят гусеницы танка при наезде на человека.

Главной жертвой переезда танком в Литве представлена Лорета Асанавичюте. Её «советский танк» якобы переехал по тазобедренной части тела. И что же? Вот цитата из акта литовской судмедэкспертизы № 66 от 13 января 1991 года: «На трупе Л. Асанавичюте установлены следующие телесные повреждения: царапины на коже, похожие по форме на прямоугольники, и неправильной формы царапины… Судя по размеру царапин в области таза, нижней части живота и бедер и их расположению по отношению друг к другу, характерному для отпечатков шпор гусениц транспортного средства, а также судя по характеру и объему повреждения мягких тканей и костей таза, повреждения Л. Асанавичюте были причинены путем наезда на нее гусеницей самоходного механизма большого веса…».

Это же достойно книги рекорда Гиннеса — девушку переехал 41-тонный танк, а на её коже лишь остались «царапины, похожие по форме на прямоугольники»! Сегодня, когда в интернете присутствуют фото митинговавших в июне 1989 года на площади Тяньаньмэнь, которые стали жертвами переезда танком, факты фальсификации литовскими прокурорами «танковых наездов» на митингующих у телебашни в Вильнюсе стали тем более очевидными.

Ложь Витаутаса Ландсбергиса по поводу реакции в Литве на провозглашение независимости

Витаутас Ландсбергис, бывший глава Верховного Совета Литвы, провозгласившего независимость в марте 1990 года, в интервью «РИА Новости» 8 января 2011 года, ссылаясь на «факты», озвучил свою очередную ложь о том, кто в 1990 году не принял ультимативный вариант провозглашения независимости республики.

По словам профессора, движению Литвы к независимости противостояли «люди из Компартии Литвы, которые, потеряв здесь власть, хотели, прислуживаясь Москве, снова сесть на трон в Вильнюсе». Большую глупость трудно придумать. Известно, что после ХХ съезда Компартии Литвы, на котором произошёл раскол на независимую от КПСС Компартию и Компартию в составе КПСС, абсолютное большинство (99,0%) партийной элиты, занимавшей «хлебные места» в единой Компартии, дружно перешли под знамена Альгирдаса Бразаускаса, возглавившего независимую Компартию.

Компартию, оставшуюся в КПСС, в основном составили рядовые коммунисты, секретари партийных организаций трудовых коллективов и секретари нескольких райкомов партии: Вильнюсского, Шальчининского и Октябрьского города Вильнюса. Неопровержимым фактом является то, что решение о создании Компартии Литвы на платформе КПСС (КПЛ/КПСС) в декабре 1989 года принимали не партократы, а секретари первичных партийных организаций и рядовые коммунисты, являвшиеся делегатами ХХ съезда Компартии Литвы.

Соответственно, это определило состав партийных кадров и актива КПЛ/КПСС. Начну с руководства Компартии. Первый секретарь ЦК КПЛ/КПСС Миколас Бурокявичюс — учёный, доктор исторических наук, профессор. Секретарь ЦК и первый секретарь Вильнюсского горкома Компартии Валентин Лазутка, учёный, доктор философских наук, профессор, бывший директор Института философии, социологии и права АН Литовской ССР. К партийной элите их никак не причислишь.

Секретарь ЦК Юозас Куолялис когда-­то работал зав. отделом ЦК Компартии Литвы (единой). В начале 1990 года ему в Москве предлагали неплохую дипломатическую должность, но он предпочёл Компартию Литвы/КПСС. Секретарь ЦК Альгимантас Науджюнас — генерал космических войск, служивший на Байконуре. Там у него власти было неизмеримо больше, не говоря уже о зарплате, чем в Литве. Тем не менее он вернулся на Родину, чтобы послужить ей в трудную минуту.

И, наконец, бывший «партократ», правда, среднего масштаба, Владислав Швед — первый секретарь Октябрьского райкома Компартии Литовской ССР г. Вильнюса, ставший вторым секретарём ЦК безвластной КПЛ/КПСС. Если бы Швед желал власти и благополучия, то он ещё в 1989 году перешёл бы в Компартию Бразаускаса. Там ему предлагали солидные должности.

Что же касается воссозданных райкомов Компартии Литвы/КПСС, то их возглавили бывшие партийные активисты или рядовые сотрудники райкомов. Например, первым секретарем Октябрьского райкома партии был избран бывший инструктор того же райкома Вячеслав Добычин, вторым секретарем этого райкома — токарь завода радиоизмерительных приборов Михаил Шкулепа. Советский райком партии возглавил бывший слесарь и партийный активист одного из небольших вильнюсских заводов Илья Бутримович.

Сокрушительный удар по мифу Ландсбергиса о том, что вся Литва приняла независимость республики, разбивают два аргумента.

Известно, что выборы в Верховный Совет Литовской ССР в 1990 году из-за низкой явки избирателей пришлось проводить в 6 туров (февраль, март, апрель, ноябрь). Последнего 141-го депутата избрали 24 ноября 1990 года. Это был Владислав Швед. За депутатов Верховного Совета, провозгласивших независимость Литвы, отдали голоса лишь 41,6% всех литовских избирателей.

Не вызывает сомнений, что в марте 1990 года в Литве произошел верхушечный государственный переворот. Меньшая часть избирателей Литвы навязала свою власть большей части.

Сокрушительный удар по мифу Ландсбергиса в 2013 году нанес отставной полковник литовской армии Йонас Гячас. В январе 1991 года он был начальником обороны здания ВС Литвы и тесно контактировал с целым рядом хорошо информированных личностей. В интервью под названием «Seimo rūmų gynimo organizatorius: anuomet tauta nė velnio nebuvo vieninga» («Организатор обороны Сейма: в то время нация ни черта не была единой»), опубликованном 13 января 2013 года на сайте «Delfi.lt»),

Гячас заявил: «Хорошо, если полмиллиона взялось в Литве за руки (т. е. твердо поддерживали независимость в январе 1991 года — В.Ш.), но около полутора миллионов элементарно выжидали, что будет. И еще полтора миллиона были если не категорически против, то весьма против».

Мои оценки полностью совпадают с оценками Гячаса. И это не случайно, что на одном из съездов Саюдиса Ландсбергис предложил «поставить к стенке» всех 200 тысяч коммунистов Литвы с тем, чтобы в Литве, наконец, «наступил порядок».

Вот какова реальная основа той «независимости» и того «суверенитета» Литвы в 1990—1991 годах, на утверждении о которых построено все обвинение в «деле о событиях в Вильнюсе 13 января 1991 года».

О книге

Эта книга родилась как ответ на позицию стороннего наблюдателя, которую Россия заняла в деле № 09−2-031−99 или «деле о событиях в Вильнюсе 13 января 1991 года». Уверен, что процесс можно было бы предотвратить, если бы Россия своевременно подвергла материалы, касающиеся уголовного преследования россиян по этому «делу», правовому и доказательному анализу.

В этой связи в 2014 году я подготовил книгу «Литва против России и «Альфы» с разбором вздорных обвинений, изложенных в уведомлениях литовской стороны, датированных августом 2006 года, о признании россиян, прежде всего сотрудников спецгруппы «А» КГБ СССР, подозреваемыми в совершении преступлений в январе 1991 года в Вильнюсе. Известно, что эта спецгруппа тогда выполняла указание президента СССР Михаила Горбачева о восстановлении действия Конституции СССР и Конституции Литовской ССР на территории Литвы.

Затем, в 2015 году, получив текст определения вильнюсского суда о признании граждан РФ, причастных к январским событиям 1991 года, уже подозреваемыми в совершении военных преступлений и преступлений против человечности, я подготовил книгу «Неонацисты Литвы против России» с разбором этих абсурдных обвинений.

Какой-либо официальной реакции эти книги не вызвали.

Тем не менее в этом году я обобщил свои соображения по самому этому «делу» и сопутствующих обстоятельствах в новом исследовании.

В июле 2018 года Следственный комитет Российской Федерации (далее СК РФ) возбудил уголовное дело в отношении должностных лиц генеральной прокуратуры и суда Литовской Республики по ч. 2 ст. 299 УК РФ (о привлечении к ответственности бесспорно невиновного лица).

Надеюсь, что и жесткая политическая реакция России на разворачивающееся в Вильнюсе противозаконное судилище последует в скором времени.