Миграционная пауза ЕС за полгода до выборов в Европарламент

Сергей Гуркин, , 17:20 — REGNUM

Судно Aquarius с 58 нелегальными мигрантами на борту во вторник, 25 сентября, дрейфует в Средиземном море, европейские страны одна за другой отказываются его принимать, а в Еврокомиссии говорят, что поскольку судно ходит не под европейским флагом, то у стран ЕС нет обязанности его принимать, а раз желающих не находится, то на нет и суда нет.

А между тем речь идет о том самом корабле, чьи перемещения по Средиземному морю между Ливией и Италией вызывали столько переживаний всего три месяца назад. Тогда все требовали от Рима «спасать беженцев и детей», но за полгода до выборов в Европарламент «все изменилось».

Последнее лето мигрантов

Именно с судна Aquarius в июне 2018 года началась сага о борьбе нового правительства Италии с нелегальной миграцией. Тогда его не впустили в свои порты ни Италия, ни Мальта. Кораблю, в очередной раз подобравшему мигрантов в территориальных водах Ливии и в очередной раз привезшему их в Италию, было предложено отправляться на все четыре стороны.

Власти Евросоюза довольно громко возмущались тому, насколько буквально правительство Италии в целом и глава МВД Маттео Сальвини в частности начали исполнять свои предвыборные обещания. Громче всех кричали во Франции: пресс-секретарь Эммануэля Макрона говорил о «цинизме и безответственности» итальянцев. На первых полосах всех изданий были упоминания о 629 беженцах на борту и 123 подростков без сопровождения взрослых среди них.

Парижские заявления привели к обострению итало-французских соглашений. Представители правительства Джузеппе Конте отметили, что не будут принимать поучения от стран, которые сами не принимают мигрантов. Посол Франции был вызван в итальянский МИД. Под угрозой была личная встреча Конте с Макроном. Но потом Aquarius ушел в порт Валенсии, и скандал утих.

Но утих он только на время. Казус Aquarius не был разовым. Италия действительно прекратила пускать корабли неправительственных организаций с мигрантами на борту в свои порты. Некоторое время Евросоюз еще пытался проверять серьезность их намерений, устраивая скандалы. Но в Риме продолжали гнуть свою линию. Год назад с января по август в Италию прибыли 100 тысяч нелегалов. В 2018 году этот показатель снизился впятеро.

А потом приблизилась осень, до выборов нового состава Европарламента осталось чуть больше полугода, и уже в самом ЕС задули другие ветра.

2 RaBoe Aquarius

Предвыборная осень

Еще летом еврооптимисты предпочитали говорить о необходимости принимать мигрантов, но не принимать их на самом деле, то есть оплачивать свою любовь к мигрантам чужими деньгами. Например, итальянскими, где правительство до весны 2018 года было удивительно послушно и властям ЕС, и интересам крупного бизнеса. Потом в Италии прошли выборы, победили на них, как и следовало ожидать, сторонники национального суверенитета, и ситуация изменилась.

Логика итальянской власти состоит в том, что мигрантам надо помогать у них дома. Их доставка в Европу — это бизнес, которому помогать не надо. «Билеты в Европу» стоят сотни евро. Попадая в ЕС, нелегалы живут в плохих условиях, работают «по-черному», вынужденно сбиваются в гетто, создают напряжение в обществе. Вся эта ситуация вредит всем ее участникам, начиная от мигрантов и заканчивая гражданами тех стран, которые их принимают.

За полгода до выборов евробюрократы и лоббисты крупного бизнеса во главе с Макроном попали в сложное положение. С одной стороны, никто в здравом уме не будет осенью 2018 года говорить европейским избирателям, что нужно еще больше мигрантов, иначе вероятность поражения на выборах приблизится к 100-процентной.

С другой стороны, те причины, по которым евробюрократы и еврооптимисты поддерживали миграцию, все еще в силе. Крупный бизнес заинтересован в ослаблении авторитетов государств (особенно национальных, то есть не ЕС) и в удешевлении рабочей силы. Да и выглядеть Самыми Главными Демократами по-прежнему очень приятно. Действующие власти ЕС должны попробовать усидеть на двух стульях.

Именно это они и делают. В середине лета был громкий скандал с кораблем Lifeline, еще одним не принятым Италией. Страны-члены ЕС гоняли его по Средиземному морю почти неделю, не в силах принять мигрантов и не в силах прямо от них отказаться.

В конце августа Италию убедили принять мигрантов на борт корабля своей спасательной службы, обещали «разобрать» их по разным странам — и уже на следующий день отказались от своего обещания. После этого случая вице-премьер Италии Луиджи Ди Майо заявил, что если ЕС не перейдет от слов к делу в вопросе о мигрантах, то Италия перестанет платить в бюджет ЕС. Этот скандал тоже пришлось долго заминать.

Второй, но не последний Aquarius

Новейшая форма сидения на двух стульях устроена так: министр Франции по европейским делам Натали Луазо 25 сентября называет решение Италии закрыть свои порты от нелегальных мигрантов «бесчеловечным», а министр экономики той же страны Брюно Ле Мер в тот же день говорит, что открывать порт Марселя для Aquarius Франция не будет, есть порты и поближе. К тому же помогать нужно «беженцам от войны», но страна «должна сказать «нет» экономической миграции», добавляет Ле Мер.

Внезапное «прозрение», как будто Сальвини, Марин Ле Пен и Виктор Орбан не говорят об этом уже несколько лет. Число беженцев от войны в ЕС минимально, подавляющее большинство прибывающих — граждане стран, в которых никакой войны нет, они едут в Европу за деньгами, и риторика о спасении страждущих неуместна. Нужно спасать Ближний Восток и Северную Африку от заокеанского вмешательства, спасать экономики этих стран от потери ресурсов, спасать социальный климат ЕС от перекосов, спасать мигрантов от наживающегося на них конгломерате перевозчиков и «черных работодателей». И больше никого ни от чего спасать не нужно.

Прозрение французского министра самым прямым образом связано с предстоящими выборами. Еще интереснее, что пресс-секретарь Еврокомиссии Наташа Берто и вовсе легитимизирует отказ стран ЕС от принятия мигрантов. Aquarius, мол, ходит не под европейским флагом, значит, никто не обязан его принимать, а раз желающих нет, то ничего не поделать. Aquarius действительно ходит под флагом Панамы — но три месяца назад евробюрократов не смущала такая мелочь, как гибралтарский флаг корабля, принадлежащего франко-немецкой неправительственной организации. Так что прозрения Еврокомиссии, как и прозрения французских министров, следует занести в разряд лицемерных.

Но все это лишь тактическое отступление. Пускать дело на самотек евробюрораты и еврооптимисты не планируют. Венгерское правительство Виктора Орбана уже наказано за слишком самостоятельную антимиграционную политику. Правительство Италии утвердило новую стратегию ограничения миграции, и к нему, нельзя исключать, будут применены те же меры.

Евробюрократы и еврооптимисты не собираются отдавать вопрос о границах и о стоимости рабочей силы на откуп такой ненадёжной социальной группы, как «избранные народом демократические правительства». После перевыборов Европарламента, если сторонники суверенитетов не получат в нем прямого большинства, борьба будет продолжена.