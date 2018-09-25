Экипаж сбитого в Сирии самолёта Ил-20 посмертно представлен к наградам

Москва, , 16:21 — REGNUM Погибшие в Сирии члены экипажа российского самолёта-разведчика Ил-20 представлены командованием к награждению орденами Мужества посмертно, сообщили 25 сентября в Министерстве обороны России.

Как уточняется, военнослужащие представлены к наградам «за самоотверженность, мужество и отвагу, проявленные при выполнении боевых задач». В министерстве также отметили, что семьям погибших будет оказана вся необходимая поддержка и помощь.

Напомним, российский самолёт радиоэлектронной разведки Ил-20 был сбит в ночь на 18 сентября ракетой комплекса С-200 ПВО Сирии во время отражения атаки израильских истребителей F-16 на промышленные объекты в окрестностях Латакии. Находившиеся на борту 15 военнослужащих погибли. Минобороны России возложило ответственность за произошедшее на ВВС Израиля.

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