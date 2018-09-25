В ООН обеспокоены ростом числа жертв среди мирного населения в Афганистане

Женева, Швейцария, , 16:16 — REGNUM Миссия ООН в Афганистане заявила 25 сентября о своей озабоченности из-за повышения числа жертв среди мирного населения в результате авиаударов США или правительственных войск, сообщает британское агентство Reuters.

Так, по данным ООН, за первые шесть месяцев нынешнего года число жертв и пострадавших среди мирного населения от действий ВВС США и правительственных войск выросло на 52%: 149 погибших и 204 раненых.

В миссии UNAMA отметили, что они получили «многочисленные и убедительные сведения» о том, что 22 сентября в результате авиаудара был уничтожен дом учителя на востоке страны, в провинции Каписа. Жертвами этого удара стали девятеро членов одной семьи, в том числе три женщины и четверо детей. Еще шестеро человек получили ранения.

«Миссия UNAMA напоминает всем сторонам конфликта о необходимости выполнять свои обязательства по защите мирных жителей», — отметили представители ООН.

«Участники миссии обращаются в очередной раз с призывом придерживаться своих обязательств по регулярному пересмотру протоколов выбора целей, а также гарантировать принятие мер по поддержке и компенсации жертв», — добавили они.

Напомним, миссия ООН по содействию Афганистану (UNAMA) учреждена в марте 2002 года после начала военной операции вооруженных сил США и их союзников, сформировавших так называемые Международные силы содействия безопасности (МССБ или ISAF).