СБУ: расследование «Дела Вышинского» завершено

Киев, , 16:16 — REGNUM Служба безопасности Украины заявила о завершении расследования дела в отношении главного редактора портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского. Об этом сегодня, 25 сентября, сообщают «Украинские новости» со ссылкой на заместителя главы СБУ Виктора Кононенко.

По его словам, на сегодняшний день расследование сфабрикованного дела в отношении Вышинского завершено и все материалы готовятся для передачи в суд.

При этом Кононенко отметил, что у СБУ остаётся ряд вопросов к другим фигурантам этого дела.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, против российского гражданина Кирилла Вышинского, который является главным редактором портала РИА Новости Украина, было сфабриковано уголовное дело по обвинению в государственной измене. При этом основанием для возбуждения дела стала честная журналистская работа Вышинского.

6 сентября Херсонский городской суд продлил арест Вышинского до 4 ноября.