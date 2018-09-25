Сеул поддался политическому давлению Вашингтона

Сеул, , 16:15 — REGNUM По информации, полученной от Министерства нефти Исламской республики Иран, Южная Корея полностью прекратила закупки иранской нефти и стала первой страной, которая пошла на такой шаг после того, как США заявили о возможном возобновлении в ноябре 2018 года антииранских санкций, сообщает 24 сентября Синьхуа.

После того, как президент США Дональд Трамп заявил о выходе его страны из Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД), а также о возобновлении против Тегерана санкций, его советник по национальной безопасности Джон Болтон признал, что целью новых санкций является сокращение, вплоть до прекращения экспорта иранской нефти.

Отметим, что ранее Сеул импортировал из Ирана до 180 тыс. баррелей нефти в сутки.